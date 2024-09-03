https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970341331.html

Спецоперация, 3 сентября: ВСУ за сутки потеряли до 2010 военнослужащих

Спецоперация, 3 сентября: ВСУ за сутки потеряли до 2010 военнослужащих - РИА Новости, 03.09.2024

Спецоперация, 3 сентября: ВСУ за сутки потеряли до 2010 военнослужащих

Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2010 человек, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:26

2024-09-03T18:26

2024-09-03T18:26

специальная военная операция на украине

полтава

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сергей лебедев

миг-29

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2010 человек, следует из сводки Минобороны России. Группировки российских войск "Центр" и "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 и 37 беспилотников, сообщило ведомство. Кроме того, уничтожен склад авиасредств поражения ВСУ. Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили до 400 человек и 12 бронированных машин, сообщило Минобороны России. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 9300 военнослужащих и 80 танков. Отражены пять украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное, добавили в военном ведомстве. Дрон ВСУ нанес удар по зданию храмаСилы ПВО за ночь уничтожили два украинских дрона над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны России. В течение дня ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью. Дрон ВСУ нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, после взрыва горел купол храма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В минздраве Саратовской области сообщили РИА Новости, что жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, скончалась в больнице. "В авиагородке накрыли кого-то серьезного"Во вторник утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Позже координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что удар нанесен по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. "В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Сейчас оцепление, "скорые" летают. Взрыв был без детонации, но очень мощный", - заявил Лебедев, комментируя информацию о взрывах в районе Полтавы. Что решили США по передаче JASSM УкраинеСША близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Вашингтону будет необходимо решить вопросы технического характера, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. США, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято. Один из чиновников также указал на то, что были предприняты меры, чтобы JASSM можно было запускать с "незападных" истребителей, которые имеются у Украины. Германия, в свою очередь, планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM, еще шесть единиц приобрести для своих ВВС, передает агентство со ссылкой на источники. Что рассказал украинский пленный о химоружии ВСУВСУ в лаборатории под Краматорском готовят боеприпасы с запрещенным хлорпикрином, заявил РИА Новости взятый в плен военнослужащий подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты 28-й механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода ВСУ Альберт Григорович. Лаборатория в месяц изготавливает порядка 300 сбросов с хлорпикрином на БПЛА для применения на артемовском участке фронта, в том числе и у Часова Яра, также на ней проходит обучение других подразделений. По его словам, последним местом лаборатории был обычный частный дом в населенном пункте Сергеевка под Краматорском в Донбассе, сбросы распространялись по разным подразделениям, в основном на артемовском участке фронта. "Началось там от двух человек, потом уже целый взвод занимался изготовлением сбросов - 30 человек. В начале Алексеево-Дружковка, потом уже за Краматорском (располагалась лаборатория – ред.). Когда по Алексеево-Дружковке начали активно прилетать русские ракеты, была дана команда на перемещение лаборатории", - рассказал военнослужащий. По его словам, если населенный пункт, где находится лаборатория, подвергается обстрелу, то лаборатория тут же переезжает. Пленный уточнил, что целях секретности военнослужащие, работающие в лаборатории, ходят по улице только в гражданской одежде, а жители соседствующих с лабораторией домов не подозревают о ее существовании. Он уточнил, что для изготовления сбросов с хлорпикрином использовались жидкости в бочках со складов еще советских запасов. По словам пленного, работали только в противогазах, так как даже небольшое количество жидкости, разлитое на открытом пространстве, вызывало сильную реакцию организма, в том числе кашель и рвоту.

https://ria.ru/20240903/mosiychuk-1970337656.html

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Удар Су-34 по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета. 2024-09-03T18:26 true PT0M57S

Уничтожение украинской РСЗО Vampire в Сумской области Украинская РСЗО Vampire уничтожена в Сумской области ударом высокоточного снаряда "Краснополь", сообщило Минобороны 2024-09-03T18:26 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

полтава, украина, сергей лебедев, миг-29, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сша