https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970257661.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах под Курском
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах под Курском - РИА Новости, 03.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах под Курском
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:15
2024-09-03T14:15
2024-09-03T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
курская область
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость Курской области, сообщило Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Курская область
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах под Курском
Минобороны: ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 районах Курской области