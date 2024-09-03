https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970257661.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах под Курском

ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах под Курском - РИА Новости, 03.09.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах под Курском

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:15

2024-09-03T14:15

2024-09-03T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

курская область

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость Курской области, сообщило Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, курская область