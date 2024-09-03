https://ria.ru/20240903/smolensk-1970203596.html

Память о двух Героях России увековечили в Смоленске

Память о двух Героях России увековечили в Смоленске - РИА Новости, 03.09.2024

Память о двух Героях России увековечили в Смоленске

Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве открыли на корпусе Смоленского колледжа телекоммуникаций 2 сентября, сообщил губернатор региона Василий Анохин... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:19

2024-09-03T12:19

2024-09-03T12:19

смоленская область

россия

смоленск

василий анохин

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве открыли на корпусе Смоленского колледжа телекоммуникаций 2 сентября, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Гвардии старший лейтенант Бичаев погиб при выполнении боевого задания. Несмотря на тяжелое ранение, он остался на позиции и прикрыл выход своих товарищей из окружения. Его героические действия спасли множество жизней и сорвали наступление противника. За этот подвиг Александр Олегович был награжден знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда" с посмертным присвоением высшего звания Героя Российской Федерации", - написал Анохин. Мурал создан Российским военно-историческим обществом на стене лабораторного корпуса Смоленского колледжа телекоммуникаций. Место было выбрано не случайно - здание находится между площадью Победы и бывшим Домом офицеров, который теперь называется Губернский. Мурал станет символом памяти о подвиге героя. "Поручил благоустроить прилегающую к нему территорию. Также договорились, что нанесем подобные изображения наших Героев России на другие здания. Важно, чтобы наши дети знали и помнили, как дается мирная жизнь, какой ценой мы за нее платим. Новый мурал — это дань уважения и признательности человеку, который отдал за Родину самое дорогое, что у него было", - отметил губернатор. Он также рассказал, что в этот день в Военной академии Ордена Кутузова войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского также был открыт бюст Героя России старшего лейтенанта, выпускника академии Андрея Блохина. Он погиб, выполняя боевые задачи, пожертвовал собой ради спасения других. "Он был грамотным командиром, надежным боевым товарищем и для современной молодежи, защитников Отечества, для земляков-смолян является примером мужества, и силы духа. Его подвиг – урок любви к Родине и веры в Победу", - отметил Анохин.

https://ria.ru/20240828/pomosch-1969003233.html

https://ria.ru/20240814/karta-1966256291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, смоленск, василий анохин