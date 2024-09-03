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Память о двух Героях России увековечили в Смоленске - РИА Новости, 03.09.2024
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Смоленская область
 
12:19 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/smolensk-1970203596.html
Память о двух Героях России увековечили в Смоленске
Память о двух Героях России увековечили в Смоленске - РИА Новости, 03.09.2024
Память о двух Героях России увековечили в Смоленске
Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве открыли на корпусе Смоленского колледжа телекоммуникаций 2 сентября, сообщил губернатор региона Василий Анохин... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:19
2024-09-03T12:19
смоленская область
россия
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве открыли на корпусе Смоленского колледжа телекоммуникаций 2 сентября, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Гвардии старший лейтенант Бичаев погиб при выполнении боевого задания. Несмотря на тяжелое ранение, он остался на позиции и прикрыл выход своих товарищей из окружения. Его героические действия спасли множество жизней и сорвали наступление противника. За этот подвиг Александр Олегович был награжден знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда" с посмертным присвоением высшего звания Героя Российской Федерации", - написал Анохин. Мурал создан Российским военно-историческим обществом на стене лабораторного корпуса Смоленского колледжа телекоммуникаций. Место было выбрано не случайно - здание находится между площадью Победы и бывшим Домом офицеров, который теперь называется Губернский. Мурал станет символом памяти о подвиге героя. "Поручил благоустроить прилегающую к нему территорию. Также договорились, что нанесем подобные изображения наших Героев России на другие здания. Важно, чтобы наши дети знали и помнили, как дается мирная жизнь, какой ценой мы за нее платим. Новый мурал — это дань уважения и признательности человеку, который отдал за Родину самое дорогое, что у него было", - отметил губернатор. Он также рассказал, что в этот день в Военной академии Ордена Кутузова войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского также был открыт бюст Героя России старшего лейтенанта, выпускника академии Андрея Блохина. Он погиб, выполняя боевые задачи, пожертвовал собой ради спасения других. "Он был грамотным командиром, надежным боевым товарищем и для современной молодежи, защитников Отечества, для земляков-смолян является примером мужества, и силы духа. Его подвиг – урок любви к Родине и веры в Победу", - отметил Анохин.
https://ria.ru/20240828/pomosch-1969003233.html
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россия, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Россия, Смоленск, Василий Анохин

Память о двух Героях России увековечили в Смоленске

© Фото : Василий Анохин/TelegramМурал в память о Герое России Александре Бичаеве в Смоленске
Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве в Смоленске - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве в Смоленске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве открыли на корпусе Смоленского колледжа телекоммуникаций 2 сентября, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Гвардии старший лейтенант Бичаев погиб при выполнении боевого задания. Несмотря на тяжелое ранение, он остался на позиции и прикрыл выход своих товарищей из окружения. Его героические действия спасли множество жизней и сорвали наступление противника. За этот подвиг Александр Олегович был награжден знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда" с посмертным присвоением высшего звания Героя Российской Федерации", - написал Анохин.
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Мурал создан Российским военно-историческим обществом на стене лабораторного корпуса Смоленского колледжа телекоммуникаций. Место было выбрано не случайно - здание находится между площадью Победы и бывшим Домом офицеров, который теперь называется Губернский.
Мурал станет символом памяти о подвиге героя.
"Поручил благоустроить прилегающую к нему территорию. Также договорились, что нанесем подобные изображения наших Героев России на другие здания. Важно, чтобы наши дети знали и помнили, как дается мирная жизнь, какой ценой мы за нее платим. Новый мурал — это дань уважения и признательности человеку, который отдал за Родину самое дорогое, что у него было", - отметил губернатор.
Он также рассказал, что в этот день в Военной академии Ордена Кутузова войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского также был открыт бюст Героя России старшего лейтенанта, выпускника академии Андрея Блохина. Он погиб, выполняя боевые задачи, пожертвовал собой ради спасения других.
"Он был грамотным командиром, надежным боевым товарищем и для современной молодежи, защитников Отечества, для земляков-смолян является примером мужества, и силы духа. Его подвиг – урок любви к Родине и веры в Победу", - отметил Анохин.
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Смоленская областьРоссияСмоленскВасилий Анохин
 
 
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