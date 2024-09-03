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Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024
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21:15 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/slutskij-1970365099.html
Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию
Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024
Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию
Визит президента России Владимира Путина в Монголию подтверждает стратегический характер партнерства Москвы и Улан-Батора, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:15
2024-09-03T21:15
монголия
россия
улан-батор
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
международный уголовный суд
госдума рф
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Монголию подтверждает стратегический характер партнерства Москвы и Улан-Батора, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Путин прибыл в Монголию с официальным визитом в понедельник вечером. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также президент России принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Визит Владимира Путина в Монголию подтверждает стратегический характер партнерства Москвы и Улан-Батора. Стороны заинтересованы в развитии всестороннего партнерства во всех сферах на основе равноправия и взаимного уважения", - сообщил Слуцкий. Он также отметил, что Монголия выступает как самостоятельное суверенное государство, разделяющее идеалы и интересы Глобального большинства и не поддающееся на провокации западного меньшинства. "ЕС и Украина уже высказали "озабоченности" в связи с тем, что президент России был принят вопреки требованиям коллективного Запада о выполнении ордера МУС. Однако такая позиция подчеркивает как нейтралитет Улан-Батора, так и изменившийся баланс сил в пользу многополярного мира и истинное место в нем таких ангажированных и карманных институтов Запада как МУС", - подчеркнул парламентарий. По его словам, Россия и Монголия намерены развивать добрососедские отношения "без оглядки на "окрики" теряющего голос несостоявшегося гегемона".
https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html
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монголия, россия, улан-батор, владимир путин, леонид слуцкий (политик), международный уголовный суд, госдума рф, лдпр
Монголия, Россия, Улан-Батор, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Международный уголовный суд, Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию

Слуцкий: визит Путина в Монголию подтверждает партнерство Москвы и Улан-Батора

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Монголию подтверждает стратегический характер партнерства Москвы и Улан-Батора, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Путин прибыл в Монголию с официальным визитом в понедельник вечером. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также президент России принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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«
"Визит Владимира Путина в Монголию подтверждает стратегический характер партнерства Москвы и Улан-Батора. Стороны заинтересованы в развитии всестороннего партнерства во всех сферах на основе равноправия и взаимного уважения", - сообщил Слуцкий.
Он также отметил, что Монголия выступает как самостоятельное суверенное государство, разделяющее идеалы и интересы Глобального большинства и не поддающееся на провокации западного меньшинства.
«
"ЕС и Украина уже высказали "озабоченности" в связи с тем, что президент России был принят вопреки требованиям коллективного Запада о выполнении ордера МУС. Однако такая позиция подчеркивает как нейтралитет Улан-Батора, так и изменившийся баланс сил в пользу многополярного мира и истинное место в нем таких ангажированных и карманных институтов Запада как МУС", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, Россия и Монголия намерены развивать добрососедские отношения "без оглядки на "окрики" теряющего голос несостоявшегося гегемона".
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МонголияРоссияУлан-БаторВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Международный уголовный судГосдума РФЛДПР
 
 
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