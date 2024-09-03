https://ria.ru/20240903/slutskij-1970365099.html

Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию

Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024

Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию

Визит президента России Владимира Путина в Монголию подтверждает стратегический характер партнерства Москвы и Улан-Батора, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:15

2024-09-03T21:15

2024-09-03T21:15

монголия

россия

улан-батор

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

международный уголовный суд

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Монголию подтверждает стратегический характер партнерства Москвы и Улан-Батора, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Путин прибыл в Монголию с официальным визитом в понедельник вечером. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также президент России принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Визит Владимира Путина в Монголию подтверждает стратегический характер партнерства Москвы и Улан-Батора. Стороны заинтересованы в развитии всестороннего партнерства во всех сферах на основе равноправия и взаимного уважения", - сообщил Слуцкий. Он также отметил, что Монголия выступает как самостоятельное суверенное государство, разделяющее идеалы и интересы Глобального большинства и не поддающееся на провокации западного меньшинства. "ЕС и Украина уже высказали "озабоченности" в связи с тем, что президент России был принят вопреки требованиям коллективного Запада о выполнении ордера МУС. Однако такая позиция подчеркивает как нейтралитет Улан-Батора, так и изменившийся баланс сил в пользу многополярного мира и истинное место в нем таких ангажированных и карманных институтов Запада как МУС", - подчеркнул парламентарий. По его словам, Россия и Монголия намерены развивать добрососедские отношения "без оглядки на "окрики" теряющего голос несостоявшегося гегемона".

https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html

https://ria.ru/20240903/lavrov-1970332720.html

монголия

россия

улан-батор

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монголия, россия, улан-батор, владимир путин, леонид слуцкий (политик), международный уголовный суд, госдума рф, лдпр