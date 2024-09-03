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Председатель Совбеза ООН ожидает проведения заседаний по Украине в сентябре
Председатель Совбеза ООН ожидает проведения заседаний по Украине в сентябре - РИА Новости, 03.09.2024
Председатель Совбеза ООН ожидает проведения заседаний по Украине в сентябре
Словения, председатель Совета Безопасности ООН в сентябре, ожидает заседаний Совета по украинскому кризису, сообщил постоянный представитель страны при... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:43
2024-09-03T20:43
2024-09-03T20:43
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ООН, 3 сен – РИА Новости. Словения, председатель Совета Безопасности ООН в сентябре, ожидает заседаний Совета по украинскому кризису, сообщил постоянный представитель страны при всемирной организации Самуэль Збогар. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой. В августе председательствовала Сьерра-Леоне, в сентябре место председателя заняла Словения. "У нас достаточно места в программе для проведения дополнительных дискуссий, о которых попросят государства-члены или которые мы сочтем целесообразными. Мы ожидаем дополнительных дискуссий по Газе, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с прекращением огня. Мы ожидаем дискуссий по Украине", – сказал Збогар. При этом он отметил, что пока Словения не получала запросов на проведение соответствующего заседания. Председательство Словении, как отметил постпред страны, начнется с заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке в среду (15.00 по Нью-Йорку или 22.00 мск), включая палестинский вопрос. Оно пройдет по запросу Алжира и Израиля. Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта избраны на 2023-й и 2024-й годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана - на 2024-й-2025-й годы.
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в мире, словения, сьерра-леоне, алжир (провинция), оон, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словения, Сьерра-Леоне, Алжир (провинция), ООН, Совет Безопасности ООН
Председатель Совбеза ООН ожидает проведения заседаний по Украине в сентябре
Словения в сентябре ожидает заседаний СБ ООН по украинскому кризису