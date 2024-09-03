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Нефть по "Дружбе" поступает в Словакию в соответствии с планом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
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20:05 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/slovakiya-1970356973.html
Нефть по "Дружбе" поступает в Словакию в соответствии с планом, пишут СМИ
Нефть по "Дружбе" поступает в Словакию в соответствии с планом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Нефть по "Дружбе" поступает в Словакию в соответствии с планом, пишут СМИ
Нефть по нефтепроводу "Дружба" поступает в Словакию в соответствии с планом, сокращения поставок не было, сообщило словацкое издание SITA. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:05
2024-09-03T20:05
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БРАТИСЛАВА, 3 сен - РИА Новости. Нефть по нефтепроводу "Дружба" поступает в Словакию в соответствии с планом, сокращения поставок не было, сообщило словацкое издание SITA. "Нефть по нефтепроводу "Дружба" сейчас течет в Словакию согласно планам. Словацкая нефтетранспортная компания Transpetrol не зарегистрировала после заявлений украинских представителей, сделанных на прошлой неделе, сокращение поставок нефти", - говорится в сообщении портала. Изданию сообщили в Transpetrol, что компания получает нефть "на словацко-украинской границе в соответствии с графиком, подтвержденным российской и украинской транспортной компанией". Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Украина осуществляет транзит нефти в Европу в рамках контракта между "Укртранснафтой" и "Транснефтью". Контракт был заключен в 2019 году сроком на 10 лет, то есть до 1 января 2030 года. В минувшую пятницу советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. При этом он утверждал, что Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба". Сийярто тогда же назвал заявления украинских властей об остановке транзита российской нефти противоречивыми и отказался их комментировать.
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украина, словакия, лукойл, укртранснафта, транснефть, в мире
Украина, Словакия, ЛУКОЙЛ, Укртранснафта, Транснефть, В мире
Нефть по "Дружбе" поступает в Словакию в соответствии с планом, пишут СМИ

SITA: нефть по нефтепроводу "Дружба" поступает в Словакию согласно планам

© РИА Новости / Ю. Филимонов | Перейти в медиабанкНулевая отметка нефтепрвода "Дружба"
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Ю. Филимонов
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Нулевая отметка нефтепрвода "Дружба". Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 сен - РИА Новости. Нефть по нефтепроводу "Дружба" поступает в Словакию в соответствии с планом, сокращения поставок не было, сообщило словацкое издание SITA.
"Нефть по нефтепроводу "Дружба" сейчас течет в Словакию согласно планам. Словацкая нефтетранспортная компания Transpetrol не зарегистрировала после заявлений украинских представителей, сделанных на прошлой неделе, сокращение поставок нефти", - говорится в сообщении портала.
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Изданию сообщили в Transpetrol, что компания получает нефть "на словацко-украинской границе в соответствии с графиком, подтвержденным российской и украинской транспортной компанией".
Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
Украина осуществляет транзит нефти в Европу в рамках контракта между "Укртранснафтой" и "Транснефтью". Контракт был заключен в 2019 году сроком на 10 лет, то есть до 1 января 2030 года.
В минувшую пятницу советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. При этом он утверждал, что Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба". Сийярто тогда же назвал заявления украинских властей об остановке транзита российской нефти противоречивыми и отказался их комментировать.
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