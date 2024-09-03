https://ria.ru/20240903/sledstvie-1970132344.html

Продлен срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана

Продлен срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана - РИА Новости, 03.09.2024

Продлен срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана

Срок предварительного следствия по уголовному делу бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, которому вменяют ряд преступлений, продлен до ноября,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:08

2024-09-03T07:08

2024-09-03T07:08

москва

кизилюрт

магомед магомедов

матросская тишина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965781812_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_b527017e58df7571b80dea4a387d01c7.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, которому вменяют ряд преступлений, продлен до ноября, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке до 18 месяцев 00 суток, то есть до 14 ноября 2024 года", - сказано в документах. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Магомедову до 3 октября. Меру пресечения также продлили экс-руководителю управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбегу Махачеву. Ему вменяют растрату в особо крупном размере. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Магомедов нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет, уточнял собеседник агентства. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.

https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html

https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html

москва

кизилюрт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, кизилюрт, магомед магомедов, матросская тишина, происшествия