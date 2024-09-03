https://ria.ru/20240903/skoraya-1970187657.html

Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке стал бросать бутылки в скорую

Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке стал бросать бутылки в скорую - РИА Новости, 03.09.2024

Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке стал бросать бутылки в скорую

Петербуржец расстроился из-за отказа в прививке от гриппа и стал метать пустые бутылки в автомобиль скорой помощи, дебошира сейчас разыскивает полиция, сообщила РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:24

2024-09-03T11:24

2024-09-03T11:24

происшествия

россия

калининский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Петербуржец расстроился из-за отказа в прививке от гриппа и стал метать пустые бутылки в автомобиль скорой помощи, дебошира сейчас разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Второго сентября 2024 года в 17:35 в полицию Калининского района поступило сообщение от прохожего о том, что возле станции метро Академическая неизвестный мужчина кидает пустые бутылки в автомобиль скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Выяснилось, что возле дома 19 по проспекту Науки к автомобилю скорой медицинской помощи, в котором медики осуществляли ежегодную бесплатную вакцинацию против гриппа, подошел неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал, чтобы ему сделали прививку, на что 57-летняя медсестра отказала. "Обидевшись, мужчина стал доставать из мусорного контейнера пустые бутылки и забрасывать ими автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло, после чего скрылся", - рассказали в региональном главке МВД. Ведомство добавляет, что приняты меры к задержанию дебошира, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240212/avariya-1926948007.html

https://ria.ru/20240218/napadenie-1928093844.html

россия

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, калининский район