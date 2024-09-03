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Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке стал бросать бутылки в скорую - РИА Новости, 03.09.2024
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11:24 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/skoraya-1970187657.html
Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке стал бросать бутылки в скорую
Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке стал бросать бутылки в скорую - РИА Новости, 03.09.2024
Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке стал бросать бутылки в скорую
Петербуржец расстроился из-за отказа в прививке от гриппа и стал метать пустые бутылки в автомобиль скорой помощи, дебошира сейчас разыскивает полиция, сообщила РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:24
2024-09-03T11:24
происшествия
россия
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Петербуржец расстроился из-за отказа в прививке от гриппа и стал метать пустые бутылки в автомобиль скорой помощи, дебошира сейчас разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Второго сентября 2024 года в 17:35 в полицию Калининского района поступило сообщение от прохожего о том, что возле станции метро Академическая неизвестный мужчина кидает пустые бутылки в автомобиль скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Выяснилось, что возле дома 19 по проспекту Науки к автомобилю скорой медицинской помощи, в котором медики осуществляли ежегодную бесплатную вакцинацию против гриппа, подошел неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал, чтобы ему сделали прививку, на что 57-летняя медсестра отказала. "Обидевшись, мужчина стал доставать из мусорного контейнера пустые бутылки и забрасывать ими автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло, после чего скрылся", - рассказали в региональном главке МВД. Ведомство добавляет, что приняты меры к задержанию дебошира, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240212/avariya-1926948007.html
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происшествия, россия, калининский район
Происшествия, Россия, Калининский район
Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке стал бросать бутылки в скорую

Пьяный петербуржец из-за отказа в прививке от гриппа забросал скорую бутылками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Петербуржец расстроился из-за отказа в прививке от гриппа и стал метать пустые бутылки в автомобиль скорой помощи, дебошира сейчас разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Второго сентября 2024 года в 17:35 в полицию Калининского района поступило сообщение от прохожего о том, что возле станции метро Академическая неизвестный мужчина кидает пустые бутылки в автомобиль скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Выяснилось, что возле дома 19 по проспекту Науки к автомобилю скорой медицинской помощи, в котором медики осуществляли ежегодную бесплатную вакцинацию против гриппа, подошел неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал, чтобы ему сделали прививку, на что 57-летняя медсестра отказала.
"Обидевшись, мужчина стал доставать из мусорного контейнера пустые бутылки и забрасывать ими автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло, после чего скрылся", - рассказали в региональном главке МВД.
Ведомство добавляет, что приняты меры к задержанию дебошира, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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