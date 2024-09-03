https://ria.ru/20240903/shufutinskij-1970370049.html
Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле
Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле - РИА Новости, 03.09.2024
Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле
Михаил Шуфутинский - исполнитель самой популярной песни начала осени - спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:14
2024-09-03T22:14
2024-09-03T22:14
культура
михаил шуфутинский
игорь крутой
игорь николаев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Михаил Шуфутинский - исполнитель самой популярной песни начала осени - спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева, передает корреспондент РИА Новости. Песня про 3 сентября приобрела небывалую популярность и вдохновила авторов на создание многочисленных мемов. Шуфутинский почти каждый год дает концерт 3 сентября на кремлевской сцене.
https://ria.ru/20240823/konkurs-1968079922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шуфутинский, игорь крутой, игорь николаев
Культура, Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой, Игорь Николаев
Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле
Михаил Шуфутинский спел хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца