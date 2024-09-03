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Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле - РИА Новости, 03.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:14 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/shufutinskij-1970370049.html
Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле
Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле - РИА Новости, 03.09.2024
Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле
Михаил Шуфутинский - исполнитель самой популярной песни начала осени - спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:14
2024-09-03T22:14
культура
михаил шуфутинский
игорь крутой
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Михаил Шуфутинский - исполнитель самой популярной песни начала осени - спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева, передает корреспондент РИА Новости. Песня про 3 сентября приобрела небывалую популярность и вдохновила авторов на создание многочисленных мемов. Шуфутинский почти каждый год дает концерт 3 сентября на кремлевской сцене.
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михаил шуфутинский, игорь крутой, игорь николаев
Культура, Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой, Игорь Николаев
Шуфутинский, Крутой и Николаев спели "Третье сентября" в Кремле

Михаил Шуфутинский спел хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певец Михаил Шуфутинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Михаил Шуфутинский - исполнитель самой популярной песни начала осени - спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева, передает корреспондент РИА Новости.
Песня про 3 сентября приобрела небывалую популярность и вдохновила авторов на создание многочисленных мемов.
Шуфутинский почти каждый год дает концерт 3 сентября на кремлевской сцене.
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КультураМихаил ШуфутинскийИгорь КрутойИгорь Николаев
 
 
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