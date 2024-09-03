https://ria.ru/20240903/shkola-1970361455.html

Школу с IT-классами и два детских сада введут в Реутове в этом году

Школу с IT-классами и два детских сада введут в Реутове в этом году - РИА Новости, 03.09.2024

Школу с IT-классами и два детских сада введут в Реутове в этом году

Два новых детских сада планируют открыть в подмосковном Реутове до конца 2024 года, также введут в строй школу на 1,1 тысячи детей с IT-классами, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:43

2024-09-03T20:43

2024-09-03T20:43

новости подмосковья

общество

реутов

московская область (подмосковье)

нпо машиностроения

андрей воробьев

день знаний

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два новых детских сада планируют открыть в подмосковном Реутове до конца 2024 года, также введут в строй школу на 1,1 тысячи детей с IT-классами, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Реутова Филиппом Науменко наиболее актуальные вопросы, которые стоят перед городским округом. В Реутове с нового учебного года пошли в школы около 12 тысяч ребят, еще порядка 7 тысяч детей отправились в детские сады. Все образовательные учреждения полностью укомплектованы учителями и воспитателями. "Благодаря вашей поддержке мы открыли после капитального ремонта детский сад на 350 детей. А перед днем города, который пройдет 13-14 сентября, запустим совместно с "НПО машиностроения" садик "Самоцветы" на 80 мест. А в декабре также откроем детсад в ЖК "Юбилейный" на 90 мест, чтобы полностью снять проблему очередности в дошкольные учреждения на юге городского округа", - сообщил Науменко, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что до конца года в микрорайоне 10А построят школу на 1,1 тысячи детей. В ней будут IT-классы, два спортивных зала, актовый зал на 400 человек, столовая на 550 мест. Это бывший долгострой - недобросовестный застройщик не смог сдать объект. По поручению губернатора Андрей Воробьева школа была включена в госпрограмму, чтобы в этом году ее сдали. "Все работы заканчиваем в декабре, а за парты дети смогут сесть после Нового года. Эта долгожданная школа, она позволит полностью решить вопрос с доступностью в образовательные учреждения в данном микрорайоне", - сказал глава.

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970164559.html

https://ria.ru/20240902/shkoly-1969978853.html

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Наталья Макарова

общество, реутов, московская область (подмосковье), нпо машиностроения, андрей воробьев, день знаний