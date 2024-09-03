https://ria.ru/20240903/shkola-1970361455.html
Школу с IT-классами и два детских сада введут в Реутове в этом году
Школу с IT-классами и два детских сада введут в Реутове в этом году - РИА Новости, 03.09.2024
Школу с IT-классами и два детских сада введут в Реутове в этом году
Два новых детских сада планируют открыть в подмосковном Реутове до конца 2024 года, также введут в строй школу на 1,1 тысячи детей с IT-классами, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:43
2024-09-03T20:43
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два новых детских сада планируют открыть в подмосковном Реутове до конца 2024 года, также введут в строй школу на 1,1 тысячи детей с IT-классами, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Реутова Филиппом Науменко наиболее актуальные вопросы, которые стоят перед городским округом. В Реутове с нового учебного года пошли в школы около 12 тысяч ребят, еще порядка 7 тысяч детей отправились в детские сады. Все образовательные учреждения полностью укомплектованы учителями и воспитателями. "Благодаря вашей поддержке мы открыли после капитального ремонта детский сад на 350 детей. А перед днем города, который пройдет 13-14 сентября, запустим совместно с "НПО машиностроения" садик "Самоцветы" на 80 мест. А в декабре также откроем детсад в ЖК "Юбилейный" на 90 мест, чтобы полностью снять проблему очередности в дошкольные учреждения на юге городского округа", - сообщил Науменко, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что до конца года в микрорайоне 10А построят школу на 1,1 тысячи детей. В ней будут IT-классы, два спортивных зала, актовый зал на 400 человек, столовая на 550 мест. Это бывший долгострой - недобросовестный застройщик не смог сдать объект. По поручению губернатора Андрей Воробьева школа была включена в госпрограмму, чтобы в этом году ее сдали. "Все работы заканчиваем в декабре, а за парты дети смогут сесть после Нового года. Эта долгожданная школа, она позволит полностью решить вопрос с доступностью в образовательные учреждения в данном микрорайоне", - сказал глава.
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970164559.html
https://ria.ru/20240902/shkoly-1969978853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, реутов, московская область (подмосковье), нпо машиностроения, андрей воробьев, день знаний
Новости Подмосковья, Общество, Реутов, Московская область (Подмосковье), НПО Машиностроения, Андрей Воробьев, День знаний
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два новых детских сада планируют открыть в подмосковном Реутове до конца 2024 года, также введут в строй школу на 1,1 тысячи детей с IT-классами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
обсудил с главой Реутова Филиппом Науменко наиболее актуальные вопросы, которые стоят перед городским округом.
В Реутове с нового учебного года пошли в школы около 12 тысяч ребят, еще порядка 7 тысяч детей отправились в детские сады. Все образовательные учреждения полностью укомплектованы учителями и воспитателями.
«
"Благодаря вашей поддержке мы открыли после капитального ремонта детский сад на 350 детей. А перед днем города, который пройдет 13-14 сентября, запустим совместно с "НПО машиностроения
" садик "Самоцветы" на 80 мест. А в декабре также откроем детсад в ЖК "Юбилейный" на 90 мест, чтобы полностью снять проблему очередности в дошкольные учреждения на юге городского округа", - сообщил Науменко, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что до конца года в микрорайоне 10А построят школу на 1,1 тысячи детей. В ней будут IT-классы, два спортивных зала, актовый зал на 400 человек, столовая на 550 мест. Это бывший долгострой - недобросовестный застройщик не смог сдать объект. По поручению губернатора Андрей Воробьева школа была включена в госпрограмму, чтобы в этом году ее сдали.
"Все работы заканчиваем в декабре, а за парты дети смогут сесть после Нового года. Эта долгожданная школа, она позволит полностью решить вопрос с доступностью в образовательные учреждения в данном микрорайоне", - сказал глава.