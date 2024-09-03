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Более 890 советников по воспитанию будут помогать педагогам в школах МО - РИА Новости, 03.09.2024
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Новости Подмосковья
 
15:36 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/shkola-1970289442.html
Более 890 советников по воспитанию будут помогать педагогам в школах МО
Более 890 советников по воспитанию будут помогать педагогам в школах МО - РИА Новости, 03.09.2024
Более 890 советников по воспитанию будут помогать педагогам в школах МО
Подмосковные школы приняли на работу более 890 советников по воспитанию, которые будут помогать педагогам взаимодействовать с детьми. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:36
2024-09-03T15:36
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подмосковные школы приняли на работу более 890 советников по воспитанию, которые будут помогать педагогам взаимодействовать с детьми. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что специалисты будут вовлекать учеников в социальные проекты, спортивные и творческие кружки, а также приобщать их к взаимодействию с детскими общественными объединениями. "Школа выполняет важнейшую воспитательную функцию, основанную на традиционных духовно-нравственных ценностях. Советники директора взяли на себя роль проводника в воспитательной работе", – сказала Самединова. Уточняется, что такая должность появилась в школах Московской области в 2022 году.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 890 советников по воспитанию будут помогать педагогам в школах МО

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольники старших классов в Забайкалье
Школьники старших классов в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подмосковные школы приняли на работу более 890 советников по воспитанию, которые будут помогать педагогам взаимодействовать с детьми. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что специалисты будут вовлекать учеников в социальные проекты, спортивные и творческие кружки, а также приобщать их к взаимодействию с детскими общественными объединениями.

"Школа выполняет важнейшую воспитательную функцию, основанную на традиционных духовно-нравственных ценностях. Советники директора взяли на себя роль проводника в воспитательной работе", – сказала Самединова.

Уточняется, что такая должность появилась в школах Московской области в 2022 году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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