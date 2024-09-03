https://ria.ru/20240903/shkola-1970289442.html

Более 890 советников по воспитанию будут помогать педагогам в школах МО

Более 890 советников по воспитанию будут помогать педагогам в школах МО - РИА Новости, 03.09.2024

Более 890 советников по воспитанию будут помогать педагогам в школах МО

Подмосковные школы приняли на работу более 890 советников по воспитанию, которые будут помогать педагогам взаимодействовать с детьми. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:36

2024-09-03T15:36

2024-09-03T15:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подмосковные школы приняли на работу более 890 советников по воспитанию, которые будут помогать педагогам взаимодействовать с детьми. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что специалисты будут вовлекать учеников в социальные проекты, спортивные и творческие кружки, а также приобщать их к взаимодействию с детскими общественными объединениями. "Школа выполняет важнейшую воспитательную функцию, основанную на традиционных духовно-нравственных ценностях. Советники директора взяли на себя роль проводника в воспитательной работе", – сказала Самединова. Уточняется, что такая должность появилась в школах Московской области в 2022 году.

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московская область (подмосковье)