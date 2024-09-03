Рейтинг@Mail.ru
Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/sevastopol-1970182092.html
Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины
Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины - РИА Новости, 03.09.2024
Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины
Осужденный на 16 лет террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, признался, что сотрудничал с ГУР РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:55
2024-09-03T10:55
безопасность
севастополь
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970175807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4af5d84234bad2f585c455b0e40586db.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Осужденный на 16 лет террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, признался, что сотрудничал с ГУР Украины и передавал секретную информацию о подлодках с ракетами "Калибр", видео предоставило ФСБ РФ. Задержанный рассказал, что он получил повестку о призыве на военные сборы и, испугавшись быть призванным в зону СВО, нашел чат-бот и оставил там свои контактные данные. Спустя примерно три дня на него вышел пользователь с ником Макс Полянов, представившийся сотрудником ГУР. "Полянов" сказал, что в случае призыва необходимо любыми способами искать встречи с представителями силовых структур либо вооруженных сил Украины и сдаваться в плен. "Через пару дней он предложил сотрудничать. Он написал, что вышлет текст о том, что я готов сотрудничать, который нужно будет зачитать голосовым сообщением и отправить ему. Он выслал этот текст, я зачитал ему голосовое, он его прочитал и на следующий день позвонил, поставил задачу, что ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают. Именно эта информация его интересовала", - признался осужденный. "В дальнейшем - передвижение кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия "Калибр", оповещения о взлете авиации с аэропорта "Бельбек", и, по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте, фиксировать их в местах базирования. Все это передавалось через мессенджер Telegram", - добавил он. Осужденный также рассказал, что "представитель ГУР" периодически чистил их переписку для конспирации. Двадцать девятого июля он написал севастопольцу, что по определенным координатам будет заложен схрон с СВУ, который нужно будет изъять и перепрятать на свое усмотрение, так как нужно будет совершить подрыв железной дороги. Он извлек схрон, перепрятал его, "Полянов" велел ждать дальнейших указаний.
https://ria.ru/20240903/ssha-1970178957.html
https://ria.ru/20240822/prigovor-1967746700.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ЦОС ФСБ России об осуждении жителя Севастополя
Видео ЦОС ФСБ России об осуждении жителя Севастополя
2024-09-03T10:55
true
PT5M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970175807_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca2e3130626142a085bd6d29d1d21315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Безопасность, Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины

Осужденный на 16 лет террорист из Севастополя признался в работе на ГУР Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Осужденный на 16 лет террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, признался, что сотрудничал с ГУР Украины и передавал секретную информацию о подлодках с ракетами "Калибр", видео предоставило ФСБ РФ.
Задержанный рассказал, что он получил повестку о призыве на военные сборы и, испугавшись быть призванным в зону СВО, нашел чат-бот и оставил там свои контактные данные. Спустя примерно три дня на него вышел пользователь с ником Макс Полянов, представившийся сотрудником ГУР. "Полянов" сказал, что в случае призыва необходимо любыми способами искать встречи с представителями силовых структур либо вооруженных сил Украины и сдаваться в плен.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ
Вчера, 10:44
"Через пару дней он предложил сотрудничать. Он написал, что вышлет текст о том, что я готов сотрудничать, который нужно будет зачитать голосовым сообщением и отправить ему. Он выслал этот текст, я зачитал ему голосовое, он его прочитал и на следующий день позвонил, поставил задачу, что ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают. Именно эта информация его интересовала", - признался осужденный.
"В дальнейшем - передвижение кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия "Калибр", оповещения о взлете авиации с аэропорта "Бельбек", и, по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте, фиксировать их в местах базирования. Все это передавалось через мессенджер Telegram", - добавил он.
Осужденный также рассказал, что "представитель ГУР" периодически чистил их переписку для конспирации. Двадцать девятого июля он написал севастопольцу, что по определенным координатам будет заложен схрон с СВУ, который нужно будет изъять и перепрятать на свое усмотрение, так как нужно будет совершить подрыв железной дороги. Он извлек схрон, перепрятал его, "Полянов" велел ждать дальнейших указаний.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж
22 августа, 11:52
 
БезопасностьСевастопольУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала