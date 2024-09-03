https://ria.ru/20240903/sevastopol-1970182092.html

Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины

Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины - РИА Новости, 03.09.2024

Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины

Осужденный на 16 лет террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, признался, что сотрудничал с ГУР РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:55

2024-09-03T10:55

2024-09-03T10:55

безопасность

севастополь

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970175807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4af5d84234bad2f585c455b0e40586db.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Осужденный на 16 лет террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, признался, что сотрудничал с ГУР Украины и передавал секретную информацию о подлодках с ракетами "Калибр", видео предоставило ФСБ РФ. Задержанный рассказал, что он получил повестку о призыве на военные сборы и, испугавшись быть призванным в зону СВО, нашел чат-бот и оставил там свои контактные данные. Спустя примерно три дня на него вышел пользователь с ником Макс Полянов, представившийся сотрудником ГУР. "Полянов" сказал, что в случае призыва необходимо любыми способами искать встречи с представителями силовых структур либо вооруженных сил Украины и сдаваться в плен. "Через пару дней он предложил сотрудничать. Он написал, что вышлет текст о том, что я готов сотрудничать, который нужно будет зачитать голосовым сообщением и отправить ему. Он выслал этот текст, я зачитал ему голосовое, он его прочитал и на следующий день позвонил, поставил задачу, что ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают. Именно эта информация его интересовала", - признался осужденный. "В дальнейшем - передвижение кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия "Калибр", оповещения о взлете авиации с аэропорта "Бельбек", и, по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте, фиксировать их в местах базирования. Все это передавалось через мессенджер Telegram", - добавил он. Осужденный также рассказал, что "представитель ГУР" периодически чистил их переписку для конспирации. Двадцать девятого июля он написал севастопольцу, что по определенным координатам будет заложен схрон с СВУ, который нужно будет изъять и перепрятать на свое усмотрение, так как нужно будет совершить подрыв железной дороги. Он извлек схрон, перепрятал его, "Полянов" велел ждать дальнейших указаний.

https://ria.ru/20240903/ssha-1970178957.html

https://ria.ru/20240822/prigovor-1967746700.html

севастополь

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ЦОС ФСБ России об осуждении жителя Севастополя Видео ЦОС ФСБ России об осуждении жителя Севастополя 2024-09-03T10:55 true PT5M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram