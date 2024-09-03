https://ria.ru/20240903/serby-1970240529.html

Сербы протестуют перед администрацией Северной Косовска-Митровицы

Сербы протестуют перед администрацией Северной Косовска-Митровицы - РИА Новости, 03.09.2024

Сербы протестуют перед администрацией Северной Косовска-Митровицы

Сотрудники органов местного самоуправления четырех населенных сербами муниципалитетов на севере Косово и Метохии собрались во вторник в знак протеста перед... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:45

2024-09-03T13:45

2024-09-03T13:45

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БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники органов местного самоуправления четырех населенных сербами муниципалитетов на севере Косово и Метохии собрались во вторник в знак протеста перед администрацией Северной Косовска-Митровицы, передает портал Kosovo online. Сотрудники спецподразделений косовской полиции с автоматическим оружием вторглись 30 августа в здания органов самоуправления четырех сербских муниципалитетов на севере - Косовска-Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток и оцепили их. Они сняли таблички, провели выемку документов под предлогом "незаконности параллельных структур власти". В понедельник сотрудники муниципалитетов, а также местного отделения сербского пенсионного фонда не были допущены на свои рабочие места, во вторник они массово собрались у здания муниципалитета в северной части Косовска-Митровицы. "Утром мы, как и вчера, пошли на свои рабочие места, но нас встретил кордон вооруженной до зубов косовской полиции. Они не позволили нам пройти на наши рабочие места, выполнять свои обязанности и оказывать услуги гражданам. Хочу напомнить, что этой акцией под угрозу поставлено более 30 тысяч человек, никто не думает об этих людях, получат ли они зарплаты, пенсии, социальные выплаты и смогут ли содержать свои семьи", - цитирует портал начальника административного Косовско-Митровацкого округа Вучину Янковича, который подчеркнул, что отделение пенсионного фонда не является органом власти. Премьер и экс-глава МО Сербии Милош Вучевич и другие члены правительства в минувшую пятницу осудили акцию косовоалбанской полиции и потребовали срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240813/kosovo-1965830656.html

https://ria.ru/20240811/serbiya-1965504544.html

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в мире, косовска-митровица, косово, сербия, милош вучевич, александр вучич, нато