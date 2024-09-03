https://ria.ru/20240903/serby-1970240529.html
Сербы протестуют перед администрацией Северной Косовска-Митровицы
Сербы протестуют перед администрацией Северной Косовска-Митровицы - РИА Новости, 03.09.2024
Сербы протестуют перед администрацией Северной Косовска-Митровицы
Сотрудники органов местного самоуправления четырех населенных сербами муниципалитетов на севере Косово и Метохии собрались во вторник в знак протеста перед... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:45
2024-09-03T13:45
2024-09-03T13:45
в мире
косовска-митровица
косово
сербия
милош вучевич
александр вучич
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918026130_0:0:2593:1458_1920x0_80_0_0_39a3944a0b1df7149206960d4d69726b.jpg
БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники органов местного самоуправления четырех населенных сербами муниципалитетов на севере Косово и Метохии собрались во вторник в знак протеста перед администрацией Северной Косовска-Митровицы, передает портал Kosovo online. Сотрудники спецподразделений косовской полиции с автоматическим оружием вторглись 30 августа в здания органов самоуправления четырех сербских муниципалитетов на севере - Косовска-Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток и оцепили их. Они сняли таблички, провели выемку документов под предлогом "незаконности параллельных структур власти". В понедельник сотрудники муниципалитетов, а также местного отделения сербского пенсионного фонда не были допущены на свои рабочие места, во вторник они массово собрались у здания муниципалитета в северной части Косовска-Митровицы. "Утром мы, как и вчера, пошли на свои рабочие места, но нас встретил кордон вооруженной до зубов косовской полиции. Они не позволили нам пройти на наши рабочие места, выполнять свои обязанности и оказывать услуги гражданам. Хочу напомнить, что этой акцией под угрозу поставлено более 30 тысяч человек, никто не думает об этих людях, получат ли они зарплаты, пенсии, социальные выплаты и смогут ли содержать свои семьи", - цитирует портал начальника административного Косовско-Митровацкого округа Вучину Янковича, который подчеркнул, что отделение пенсионного фонда не является органом власти. Премьер и экс-глава МО Сербии Милош Вучевич и другие члены правительства в минувшую пятницу осудили акцию косовоалбанской полиции и потребовали срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
https://ria.ru/20240813/kosovo-1965830656.html
https://ria.ru/20240811/serbiya-1965504544.html
косовска-митровица
косово
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918026130_138:0:2137:1499_1920x0_80_0_0_7bf89a6df2ed5daaf2dfc51a2ca2520e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косовска-митровица, косово, сербия, милош вучевич, александр вучич, нато
В мире, Косовска-Митровица, Косово, Сербия, Милош Вучевич, Александр Вучич, НАТО
Сербы протестуют перед администрацией Северной Косовска-Митровицы
Kosovo online: сотрудники муниципалитетов на севере Косово и Метохии протестуют
БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники органов местного самоуправления четырех населенных сербами муниципалитетов на севере Косово и Метохии собрались во вторник в знак протеста перед администрацией Северной Косовска-Митровицы, передает портал Kosovo online.
Сотрудники спецподразделений косовской полиции с автоматическим оружием вторглись 30 августа в здания органов самоуправления четырех сербских муниципалитетов на севере - Косовска-Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток и оцепили их. Они сняли таблички, провели выемку документов под предлогом "незаконности параллельных структур власти".
В понедельник сотрудники муниципалитетов, а также местного отделения сербского пенсионного фонда не были допущены на свои рабочие места, во вторник они массово собрались у здания муниципалитета в северной части Косовска-Митровицы.
"Утром мы, как и вчера, пошли на свои рабочие места, но нас встретил кордон вооруженной до зубов косовской полиции. Они не позволили нам пройти на наши рабочие места, выполнять свои обязанности и оказывать услуги гражданам. Хочу напомнить, что этой акцией под угрозу поставлено более 30 тысяч человек, никто не думает об этих людях, получат ли они зарплаты, пенсии, социальные выплаты и смогут ли содержать свои семьи", - цитирует портал начальника административного Косовско-Митровацкого округа Вучину Янковича, который подчеркнул, что отделение пенсионного фонда не является органом власти.
Премьер и экс-глава МО Сербии Милош Вучевич и другие члены правительства в минувшую пятницу осудили акцию косовоалбанской полиции и потребовали срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.