https://ria.ru/20240903/sberbank-1970319464.html

Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца

Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца - РИА Новости, 03.09.2024

Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца

Сбербанк раскрыл схему мошенничества, которая продолжалась два месяца, в результате пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:11

2024-09-03T17:11

2024-09-03T21:01

москва

владивосток

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сбербанк раскрыл схему мошенничества, которая продолжалась два месяца, в результате пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024."Мошенники чуть не лишили интеллигентную пожилую семейную пару из Москвы квартиры стоимостью более 25 миллионов рублей", — сказал он.По словам Кузнецова, обман длился почти два месяца: сначала злоумышленники опустошили счета этих людей в разных банках, затем стали убеждать брать кредиты, потом дело дошло и до продажи квартиры. Топ-менеджер рассказал, что близкий родственник жертв обратился в ближайший офис Сбербанка, так как знал, что ранее жертвы пытались оформить кредит в этом банке — тогда в выдаче кредита было отказано, так как антифрод-система выявила признаки мошенничества."Наши сотрудники открыли пожилой паре глаза на происходящее. Сделка по купле-продаже квартиры была вовремя отменена, людям удалось сохранить свою жилплощадь в собственности", — заключил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970136615.html

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москва

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , происшествия