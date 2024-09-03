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Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца - РИА Новости, 03.09.2024
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17:11 03.09.2024 (обновлено: 21:01 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970319464.html
Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца
Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца - РИА Новости, 03.09.2024
Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца
Сбербанк раскрыл схему мошенничества, которая продолжалась два месяца, в результате пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:11
2024-09-03T21:01
москва
владивосток
станислав кузнецов
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сбербанк раскрыл схему мошенничества, которая продолжалась два месяца, в результате пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024."Мошенники чуть не лишили интеллигентную пожилую семейную пару из Москвы квартиры стоимостью более 25 миллионов рублей", — сказал он.По словам Кузнецова, обман длился почти два месяца: сначала злоумышленники опустошили счета этих людей в разных банках, затем стали убеждать брать кредиты, потом дело дошло и до продажи квартиры. Топ-менеджер рассказал, что близкий родственник жертв обратился в ближайший офис Сбербанка, так как знал, что ранее жертвы пытались оформить кредит в этом банке — тогда в выдаче кредита было отказано, так как антифрод-система выявила признаки мошенничества."Наши сотрудники открыли пожилой паре глаза на происходящее. Сделка по купле-продаже квартиры была вовремя отменена, людям удалось сохранить свою жилплощадь в собственности", — заключил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970136615.html
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москва, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , происшествия
Москва, Владивосток, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Происшествия
Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца

Сбербанк раскрыл схему мошенничества с квартирой на 25 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип Сбербанка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сбербанк раскрыл схему мошенничества, которая продолжалась два месяца, в результате пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024.
"Мошенники чуть не лишили интеллигентную пожилую семейную пару из Москвы квартиры стоимостью более 25 миллионов рублей", — сказал он.
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По словам Кузнецова, обман длился почти два месяца: сначала злоумышленники опустошили счета этих людей в разных банках, затем стали убеждать брать кредиты, потом дело дошло и до продажи квартиры.
Топ-менеджер рассказал, что близкий родственник жертв обратился в ближайший офис Сбербанка, так как знал, что ранее жертвы пытались оформить кредит в этом банке — тогда в выдаче кредита было отказано, так как антифрод-система выявила признаки мошенничества.
"Наши сотрудники открыли пожилой паре глаза на происходящее. Сделка по купле-продаже квартиры была вовремя отменена, людям удалось сохранить свою жилплощадь в собственности", — заключил Кузнецов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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МоскваВладивостокСтанислав КузнецовСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Происшествия
 
 
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