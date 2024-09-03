https://ria.ru/20240903/sberbank-1970184281.html

В Сбербанке оценили эффективность антифрод-системы

В Сбербанке оценили эффективность антифрод-системы - РИА Новости, 03.09.2024

В Сбербанке оценили эффективность антифрод-системы

Эффективность антифрод-системы Сбербанка, которая выявляет мошенников и не дает им вывести деньги клиентов, близка к стопроцентной, рассказал зампред правления... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:12

2024-09-03T11:12

2024-09-03T11:12

экономика

технологии

владивосток

станислав кузнецов

сбербанк россии

сбер

центральный банк рф (цб рф)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Эффективность антифрод-системы Сбербанка, которая выявляет мошенников и не дает им вывести деньги клиентов, близка к стопроцентной, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. "В "Сбере" действует система антифрода, эффективность которой достигает 99,8%, но я уверен, что в одиночку победить мошенничество невозможно, какими бы совершенными инструментами мы ни обладали", - сказал он. Кузнецов отметил, что Сбербанк передает в ЦБ информацию о выявленных реквизитах мошенников. Эти сведения попадают в базу данных, доступ к которой имеют все банки. "В процессе работы по противодействию мошенничеству мы также напрямую взаимодействуем с банками, операторами связи", - добавил Кузнецов. "Это системная общегосударственная задача, к решению которой должны подключаться все заинтересованные стороны: банки, операторы связи, правоохранительные органы, органы государственной власти", - отметил топ-менеджер. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970136615.html

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экономика, технологии, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер, центральный банк рф (цб рф), вэф — 2024 (восточный экономический форум)