https://ria.ru/20240903/sberbank-1970184281.html
В Сбербанке оценили эффективность антифрод-системы
В Сбербанке оценили эффективность антифрод-системы - РИА Новости, 03.09.2024
В Сбербанке оценили эффективность антифрод-системы
Эффективность антифрод-системы Сбербанка, которая выявляет мошенников и не дает им вывести деньги клиентов, близка к стопроцентной, рассказал зампред правления... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:12
2024-09-03T11:12
2024-09-03T11:12
экономика
технологии
владивосток
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
центральный банк рф (цб рф)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Эффективность антифрод-системы Сбербанка, которая выявляет мошенников и не дает им вывести деньги клиентов, близка к стопроцентной, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. "В "Сбере" действует система антифрода, эффективность которой достигает 99,8%, но я уверен, что в одиночку победить мошенничество невозможно, какими бы совершенными инструментами мы ни обладали", - сказал он. Кузнецов отметил, что Сбербанк передает в ЦБ информацию о выявленных реквизитах мошенников. Эти сведения попадают в базу данных, доступ к которой имеют все банки. "В процессе работы по противодействию мошенничеству мы также напрямую взаимодействуем с банками, операторами связи", - добавил Кузнецов. "Это системная общегосударственная задача, к решению которой должны подключаться все заинтересованные стороны: банки, операторы связи, правоохранительные органы, органы государственной власти", - отметил топ-менеджер. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html
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экономика, технологии, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер, центральный банк рф (цб рф), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Владивосток, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Сбербанке оценили эффективность антифрод-системы
Кузнецов: эффективность антифрод-системы Сбербанка близка к стопроцентной
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Эффективность антифрод-системы Сбербанка, которая выявляет мошенников и не дает им вывести деньги клиентов, близка к стопроцентной, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
"В "Сбере" действует система антифрода, эффективность которой достигает 99,8%, но я уверен, что в одиночку победить мошенничество невозможно, какими бы совершенными инструментами мы ни обладали", - сказал он.
Кузнецов отметил, что Сбербанк передает в ЦБ информацию о выявленных реквизитах мошенников. Эти сведения попадают в базу данных, доступ к которой имеют все банки. "В процессе работы по противодействию мошенничеству мы также напрямую взаимодействуем с банками, операторами связи", - добавил Кузнецов.
"Это системная общегосударственная задача, к решению которой должны подключаться все заинтересованные стороны: банки, операторы связи, правоохранительные органы, органы государственной власти", - отметил топ-менеджер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.