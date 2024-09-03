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В Сбербанке рассказали, как мошенники используют дипфейки - РИА Новости, 03.09.2024
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09:53 03.09.2024 (обновлено: 14:10 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970162621.html
В Сбербанке рассказали, как мошенники используют дипфейки
В Сбербанке рассказали, как мошенники используют дипфейки - РИА Новости, 03.09.2024
В Сбербанке рассказали, как мошенники используют дипфейки
Мошенники стали использовать дипфейки в уже известных схемах взломов аккаунтов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:53
2024-09-03T14:10
технологии
владивосток
станислав кузнецов
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Мошенники стали использовать дипфейки в уже известных схемах взломов аккаунтов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Дипфейк (deepfake) — технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. С ее помощью можно изменить внешность и голос человека. "По нашей оценке, дипфейки в основном используются в качестве дополнительного инструмента убеждения в уже известных сценариях мошенничества, например, при взломе аккаунта родственника или друга", — рассказал Кузнецов. Он уточнил, что через взломанный аккаунт от имени его владельца рассылают просьбы о финансовой помощи по списку контактов. А чтобы убедить адресатов, могут использоваться голосовые сообщения с имитацией голоса отправителя, так как во взломанном аккаунте можно найти достаточно информации для создания "аудиофейка". Кузнецов отметил, что для Сбербанка технически нет разницы, посредством дипфейка реализуется мошенническая схема или нет — антимошенническая система банка выявляет переводы на реквизиты мошенников и приостанавливает их вне зависимости от того, использовался дипфейк для обмана или нет. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3:00 мск 4 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970136615.html
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технологии, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет
Технологии, Владивосток, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет
В Сбербанке рассказали, как мошенники используют дипфейки

Сбербанк: мошенники стали использовать дипфейки для взлома аккаунтов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка в Москве
Здание Сбербанка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Мошенники стали использовать дипфейки в уже известных схемах взломов аккаунтов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
Дипфейк (deepfake) — технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. С ее помощью можно изменить внешность и голос человека.
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"По нашей оценке, дипфейки в основном используются в качестве дополнительного инструмента убеждения в уже известных сценариях мошенничества, например, при взломе аккаунта родственника или друга", — рассказал Кузнецов.
Он уточнил, что через взломанный аккаунт от имени его владельца рассылают просьбы о финансовой помощи по списку контактов. А чтобы убедить адресатов, могут использоваться голосовые сообщения с имитацией голоса отправителя, так как во взломанном аккаунте можно найти достаточно информации для создания "аудиофейка".
Кузнецов отметил, что для Сбербанка технически нет разницы, посредством дипфейка реализуется мошенническая схема или нет — антимошенническая система банка выявляет переводы на реквизиты мошенников и приостанавливает их вне зависимости от того, использовался дипфейк для обмана или нет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3:00 мск 4 сентября.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Сбербанк назвал самые опасные мошеннические схемы
Вчера, 08:08
 
ТехнологииВладивостокСтанислав КузнецовСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университет
 
 
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