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Власти Венесуэлы прокомментировали конфискацию самолета Мадуро Штатами - РИА Новости, 03.09.2024
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00:29 03.09.2024 (обновлено: 00:39 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/samolet_maduro-1970110904.html
Власти Венесуэлы прокомментировали конфискацию самолета Мадуро Штатами
Власти Венесуэлы прокомментировали конфискацию самолета Мадуро Штатами - РИА Новости, 03.09.2024
Власти Венесуэлы прокомментировали конфискацию самолета Мадуро Штатами
Правительство Венесуэлы обвинило власти США в пиратстве после того, как в Доминикане конфисковали президентский борт Николаса Мадуро, переправив его затем в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T00:29
2024-09-03T00:39
венесуэла
сша
флорида
николас мадуро
международная организация гражданской авиации
boeing 747
в мире
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МЕХИКО, 3 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы обвинило власти США в пиратстве после того, как в Доминикане конфисковали президентский борт Николаса Мадуро, переправив его затем в Майами,"Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединенных Штатов Америки в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство, незаконно конфисковали самолет, который использовался президентом Республики, оправдывая свои действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру", — говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем Telegram-канале министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес.Ни одно государство и ни одно конституционное правительство не застраховано от незаконных шагов в обход международного права, констатировали в Каракасе.Как отмечается в коммюнике, США уже не раз использовали свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, чтобы они стали соучастниками преступлений Вашингтона."Это пример предполагаемого "порядка, основанного на правилах", который, игнорируя международное право, стремится установить право сильного, создать и безнаказанно навязать правила, соответствующие его интересам", — сказано в заявлении правительства Венесуэлы.В боливарианской республике оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба, отметив, что это не единичный акт агрессии, а общая эскалация действий против переизбранного правительства.Как сообщил в понедельник телеканал CNN, власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду, посчитав, что его приобретение произошло в обход санкций. Позднее Минфин США сообщил, что основанием для таких действий стало нарушение американского законодательства о санкциях и экспортном контроле. Теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна.Это уже второй конфискованный США венесуэльский самолет — в 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.
https://ria.ru/20240902/zaharova-1970103425.html
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венесуэла, сша, флорида, николас мадуро, международная организация гражданской авиации, boeing 747, в мире
Венесуэла, США, Флорида, Николас Мадуро, Международная организация гражданской авиации, Boeing 747, В мире
Власти Венесуэлы прокомментировали конфискацию самолета Мадуро Штатами

Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после конфискации самолета Мадуро

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы обвинило власти США в пиратстве после того, как в Доминикане конфисковали президентский борт Николаса Мадуро, переправив его затем в Майами,
«
"Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединенных Штатов Америки в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство, незаконно конфисковали самолет, который использовался президентом Республики, оправдывая свои действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру", — говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем Telegram-канале министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес.
Ни одно государство и ни одно конституционное правительство не застраховано от незаконных шагов в обход международного права, констатировали в Каракасе.
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Как отмечается в коммюнике, США уже не раз использовали свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, чтобы они стали соучастниками преступлений Вашингтона.
"Это пример предполагаемого "порядка, основанного на правилах", который, игнорируя международное право, стремится установить право сильного, создать и безнаказанно навязать правила, соответствующие его интересам", — сказано в заявлении правительства Венесуэлы.
В боливарианской республике оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба, отметив, что это не единичный акт агрессии, а общая эскалация действий против переизбранного правительства.
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Как сообщил в понедельник телеканал CNN, власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду, посчитав, что его приобретение произошло в обход санкций.
Позднее Минфин США сообщил, что основанием для таких действий стало нарушение американского законодательства о санкциях и экспортном контроле. Теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна.
Это уже второй конфискованный США венесуэльский самолет — в 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду.
Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.
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ВенесуэлаСШАФлоридаНиколас МадуроМеждународная организация гражданской авиацииBoeing 747В мире
 
 
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