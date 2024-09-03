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Сход вагонов с углем в Забайкалье не повлияет на движение - РИА Новости, 03.09.2024
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09:08 03.09.2024 (обновлено: 09:28 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/rzhd-1970149907.html
Сход вагонов с углем в Забайкалье не повлияет на движение
Сход вагонов с углем в Забайкалье не повлияет на движение - РИА Новости, 03.09.2024
Сход вагонов с углем в Забайкалье не повлияет на движение
Шесть грузовых вагонов с углем сошли с рельсов вблизи станции "Шахтерская" в Забайкалье на путях необщего пользования, происшествие не связано с работой... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:08
2024-09-03T09:28
происшествия
забайкальский край
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть грузовых вагонов с углем сошли с рельсов вблизи станции "Шахтерская" в Забайкалье на путях необщего пользования, происшествие не связано с работой Забайкальской железной дороги (филиал РЖД) и не влияет на движение поездов, сообщили РИА Новости в РЖД."Третьего сентября около 9.00 местного времени на путях необщего пользования, примыкающих к станции "Шахтерская" Забайкальской железной дороги, сошли шесть вагонов грузового поезда, груженных углем. Происшествие не связано с работой Забайкальской железной дороги и не влияет на движение поездов через станцию", - сообщили в РЖД во вторник.Восточно-сибирская транспортная прокуратура ранее сообщила в Telegram-канале, что обстоятельства схода шести вагонов с углем на станции "Шахтерская" выясняются. По предварительным данным, 3 сентября, около 09.00 местного времени, на путях необщего пользования, примыкающих к станции "Шахтерская" Забайкальской железной дороги, произошел сход шести вагонов грузового поезда, груженых углем.Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. Помимо этого, в настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.Борзинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240824/poezd-1968278180.html
https://ria.ru/20240823/passazhir-1968015442.html
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Сход вагонов с углем в Забайкалье не повлияет на движение

Сход вагонов с углем у станции "Шахтерская" в Забайкалье не повлияет на движение

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТоварный поезда
Товарный поезда - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть грузовых вагонов с углем сошли с рельсов вблизи станции "Шахтерская" в Забайкалье на путях необщего пользования, происшествие не связано с работой Забайкальской железной дороги (филиал РЖД) и не влияет на движение поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Третьего сентября около 9.00 местного времени на путях необщего пользования, примыкающих к станции "Шахтерская" Забайкальской железной дороги, сошли шесть вагонов грузового поезда, груженных углем. Происшествие не связано с работой Забайкальской железной дороги и не влияет на движение поездов через станцию", - сообщили в РЖД во вторник.
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Восточно-сибирская транспортная прокуратура ранее сообщила в Telegram-канале, что обстоятельства схода шести вагонов с углем на станции "Шахтерская" выясняются. По предварительным данным, 3 сентября, около 09.00 местного времени, на путях необщего пользования, примыкающих к станции "Шахтерская" Забайкальской железной дороги, произошел сход шести вагонов грузового поезда, груженых углем.
Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. Помимо этого, в настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Борзинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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