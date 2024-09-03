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Родом из Сибири: где производится российский алюминий

Родом из Сибири: где производится российский алюминий - РИА Новости, 03.09.2024

Родом из Сибири: где производится российский алюминий

Компания РУСАЛ в первом полугодии увеличила выпуск алюминия на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За шесть месяцев текущего года было выпущено... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:28

2024-09-03T09:28

2024-09-03T09:28

русал

экономика

россия

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Компания РУСАЛ в первом полугодии увеличила выпуск алюминия на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За шесть месяцев текущего года было выпущено 1957 тысяч тонн. Об этом в последних числах августа было сказано в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.Рост производства происходит как благодаря ориентации на долгосрочные цели, так и благодаря инвестированию не только в производственные мощности, но и в научно-технический потенциал.Крупный мировой игрок"Крылатый металл" – так называют алюминий, значительная часть которого идет в авиастроение. РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей алюминия. По итогам 2023 года компания вывела на рынок 5,6% от всего мирового производства, благодаря этому Россия является одним из ведущих игроков алюминиевой отрасли.В следующем году алюминиевая промышленность России будет отмечать 140-летний юбилей. На раннем этапе работа отрасли связана с достижениями и яркими прорывами российских промышленников – основателей алюминиевого производства. Начиная с 1990-х годов, развитие производства алюминия неразрывно связано с Сибирью и именем основателя РУСАЛа Олега Дерипаски.Первые шагиПервый в России алюминиевый завод был основан промышленником А.А. Нововейским (подлинное имя так и не выяснено) неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. Предприятие располагалось в небольшом одноэтажном здании, одно из помещений которого предназначалось для получения металлического натрия, в другом – плавили алюминий. Россия стала третьей страной в мире, где была налажено промышленное производство этого металла, спрос на который рос в разных отраслях.В 1887 году австрийский химик Карл Байер, работавший на Тентелеевском заводе Санкт-Петербурга, открыл дешевый и технологичный способ производства оксида алюминия (глинозема). Год спустя новый четырехступенчатый процесс получения глинозема был запатентован и произвел в отрасли настоящую революцию. Метод Байера на многие десятилетия стал одним из самых распространенных способов получения глинозема.В советские временаСоветская власть также придавала алюминию большое значение. Промышленное производство "крылатого металла" началось 22 марта 1929 года на заводе "Красный выборжец" в Ленинграде. В этот день был произведен первый слиток советского алюминия весом восемь килограммов. Он был представлен на V съезде Советов, а затем отправлен в музей. В 1932 году в городе Волхов запустили первый в СССР крупный алюминиевый завод, выпускавший пять тысяч тонн металла в год.Постепенно стратегически важное производство "крылатого металла" отодвигают вглубь страны – на Урал и в Сибирь. В 1939 году открыт алюминиевый завод в Каменске-Уральском, а в 1943 – в Новокузнецке. Последнее советское алюминиевое предприятие начало производство в 1985 году в городе Саяногорск (Хакасия).В кратчайшие срокиВ современной России, основанная в 2000 году Олегом Дерипаской, компания "РУСАЛ" объединяет десятки производств в 12 странах мира. Однако основные мощности компании располагаются в России, в Сибирском федеральном округе. Кроме того, в последние годы было построено и введено в эксплуатацию несколько современных новых предприятий.В 2006 году Олег Дерипаска запустил в Саяногорске новый Хакасский алюминиевый завод – первое предприятие отрасли, построенное после более, чем двадцатилетнего перерыва. Строительство предприятия оказалось рекордно быстрым – от оформления проектной документации до ввода в строй прошло всего 25 месяцев, а в 2007 завод уже вышел на проектную мощность – почти 300 тысяч тонн алюминия в год.Важно знать, что Хакасский алюминиевый завод был создан российскими проектировщиками. На сегодня он является одним из самых технологически сложных и экологически безопасных предприятий отрасли. В структуру завода входят электролизный, анодный, литейный цеха, объекты инфраструктуры и энергоснабжения с высоким уровнем автоматизации производственных процессов.Секрет "зеленого" металлаВторой, построенный уже в современной России, алюминиевый завод – в Богучанском районе Красноярского края также отличается прогрессивным производством. Тем не менее, возводили предприятие долго.В 2006 году начал реализовываться проект "Богучанского энерго-металлургического объединения" (БЭМО). Идея состояла в том, чтобы объединить "под одной крышей" Богучанскую ГЭС (БоГЭС) мощностью три тысячи мегаватт и алюминиевый завод мощностью в 600 тысяч тонн металла в год.После запуска БоГЭС в 2012 году начало полноценной работы алюминиевого завода стало важным этапом реализации крупного энерго-металлургического инвестиционного проекта, реализованного РУСАЛом и компанией "РусГидро" в рамках государственно-частного партнерства, являющегося частью программы "Комплексного развития Нижнего Приангарья".Такое объединение в итоге привело к тому, что произведенный на БоАЗ алюминий считается "зеленым металлом", то есть имеет низкий углеродный след благодаря использованию чистой гидроэлектроэнергии, что важно для глобальных потребителей, среди которых крупнейшие международные промышленные корпорации.Тысячи рабочих местТем не менее, строительство шло не гладко. Сначала глобальная финансового-экономическая рецессия 2008-2009 годов, а затем кризис в металлургической отрасли привели к задержке строительства и отсрочке запуска.Первая серия завода мощностью 298 тысяч тонн металла в год заработала в тестовом режиме в 2016 году, а промышленная эксплуатация началась позже – в 2019 году, уже после того, как основатель РУСАЛа Олег Дерипаска был вынужден отказаться от контроля в компании, чтобы вывести ее из-под действия американских санкций и сохранить производство и коллектив.Только строительство и запуск БоАЗа позволили создать в Сибири около 3,5 тысячи новых рабочих мест.Более трети продукции завода – это высокотехнологичные сплавы. Один электролизер БоАЗа производит 2,4 тонны алюминия в сутки, а суточная производительность завода составляет 804 тонны.Один из самых мощных в миреВ 2021 году начала работать первая очередь Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), еще одного (наряду с БоАЗом) современного предприятия мощностью 428,5 тысяч тонн металла в год.Место для его строительства было выбрано таким образом, чтобы минимизировать влияние предприятия на экологию региона. Строительство завода было запущено в 2007 году Олегом Дерипаской – на тот момент главой РУСАЛа.Специально для нового, сверхсовременного завода инженеры РУСАЛа разработали РА-400Т – один из самых мощных электролизеров в мире с производительностью около трех тонн алюминия в сутки. На предприятии использованы современные и экологичные технологии, а производственные процессы автоматизированы практически на 100%.Фактор конкурентоспособностиТайшетский алюминиевый завод получил имя Петра Столыпина – видного российского государственного деятеля, реформы которого в начале XX века дали новый стимул развитию Сибири.Виктория Абрамченко, которая тогда занимала пост вице-премьера РФ, отметила на церемонии запуска предприятия, что завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота воздействие на окружающую среду будет минимальным."Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире. Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции", – отметила Абрамченко.Сейчас в эксплуатацию введено около четверти мощностей ТаАЗа, вывести на полную мощность первый пусковой комплекс предприятия РУСАЛ планирует до конца 2024 года.Аноды для отраслиПо соседству с ТаАЗом компания продолжает строительство Тайшетской анодной фабрики (ТАФ), которая будет выпускать один из ключевых для производства металла материалов – аноды. Фактическое начало работы завода в опытном режиме началось в 2021 году с запуском первой печи. В августе 2024 года состоялся запуск второй печи также в опытном режиме, а в следующем году предприятие должно перейти в режим полноценной работы.Тайшетская анодная фабрика сможет обеспечивать анодами не только Тайшетский алюминиевый завод, но и другие алюминиевые заводы РУСАЛа — Братский, Иркутский, а также Саяногорский, Богучанский и Красноярский.На фундаменте наукиЕсть в РУСАЛе и своя научно-производственная база, развитию которой основатель компании уделял большое внимание, понимая важность НИОКР для обеспечения технологического лидерства.Так, в Санкт-Петербурге, на исторической родине российской отрасли, работает Всероссийский алюминиево-магниевый институт (ВАМИ) – входящий в компанию РУСАЛ крупнейший проектный институт в области технологии добычи и обогащения сырья, дальнейшей его переработки для производства легких цветных металлов.Всего проектированием объектов для алюминиевой промышленности, а также научно-исследовательскими и конструкторскими работами, включая разработку технологий производства металла и создание новых продуктов, в структуре РУСАЛа занимается четыре научных центра. Помимо ВАМИ, это созданный с участием НИТУ "МИСиС" Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ) в Москве, а также Инженерно-технологический центр и Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности (СибВАМИ) в Красноярске.В условиях сильного давления на Россию и промышленников страны РУСАЛ продолжает развиваться. Сейчас в Российской Федерации производится почти 3,9 миллиона тонн алюминия в год, что, как уже упоминалось, составляет 5,6% от мирового объема. Одновременно с этим компания ведет модернизацию своих крупнейших заводов, чтобы повысить их эффективности и сократить воздействие на окружающую среду.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русал, экономика, россия