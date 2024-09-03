https://ria.ru/20240903/rossija-1970227476.html

Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии

Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии - РИА Новости, 03.09.2024

Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии

Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, взаимный товарооборот за первые семь месяцев нынешнего года увеличился на 21%, сообщил... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:09

2024-09-03T13:09

2024-09-03T13:12

монголия

россия

улан-батор

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

в мире

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, взаимный товарооборот за первые семь месяцев нынешнего года увеличился на 21%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. И за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, которые состоялись в Улан-Баторе во вторник. Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html

монголия

россия

улан-батор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, россия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, в мире