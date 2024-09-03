Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии
Путин: Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, взаимный товарооборот за первые семь месяцев нынешнего года увеличился на 21%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. И за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, которые состоялись в Улан-Баторе во вторник.
Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Межгосударственные отношения России и Монголии
3 июля, 02:38