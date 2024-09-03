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Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
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13:09 03.09.2024 (обновлено: 13:12 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/rossija-1970227476.html
Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии
Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии
Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, взаимный товарооборот за первые семь месяцев нынешнего года увеличился на 21%, сообщил... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:09
2024-09-03T13:12
монголия
россия
улан-батор
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
в мире
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, взаимный товарооборот за первые семь месяцев нынешнего года увеличился на 21%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. И за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, которые состоялись в Улан-Баторе во вторник. Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html
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монголия, россия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, в мире
Монголия, Россия, Улан-Батор, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, В мире
Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии

Путин: Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, взаимный товарооборот за первые семь месяцев нынешнего года увеличился на 21%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. И за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, которые состоялись в Улан-Баторе во вторник.
Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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МонголияРоссияУлан-БаторВладимир ПутинУхнаагийн ХурэлсухВ мире
 
 
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