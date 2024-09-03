https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие Восточного экономического форума - исследует воду и продукты, проводит ПЦР-тестирование, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:19
2024-09-03T04:19
2024-09-03T04:19
владивосток
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969925155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdaf18592fdc9d6ef2b2cf3957029d07.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие Восточного экономического форума - исследует воду и продукты, проводит ПЦР-тестирование, сообщила пресс-служба ведомства. "В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму организовано проведение лабораторного контроля качества воды в водопроводной сети мест проведения мероприятий и проживания участников форума, проводится лабораторный контроль атмосферного воздуха, исследования качества морской воды в районе набережной ДВФУ",- говорится в сообщении. Проводятся также исследования продовольственного сырья и пищевой продукции, уточнили в ведомстве. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе. Для обеспечения ПЦР-исследований на COVID-19 разворачивается выездная лаборатория Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, создан необходимый запас тест-систем, пояснили в ведомстве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vaktsinatsiya-1970116478.html
https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969925155_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_30e099baee538bb396ba7aa578d1fe82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ
Роспотребнадзор проверяет воду и продукты на ВЭФ, и проводит ПЦР-тестирование