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Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024
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04:19 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие Восточного экономического форума - исследует воду и продукты, проводит ПЦР-тестирование, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:19
2024-09-03T04:19
владивосток
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие Восточного экономического форума - исследует воду и продукты, проводит ПЦР-тестирование, сообщила пресс-служба ведомства. "В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму организовано проведение лабораторного контроля качества воды в водопроводной сети мест проведения мероприятий и проживания участников форума, проводится лабораторный контроль атмосферного воздуха, исследования качества морской воды в районе набережной ДВФУ",- говорится в сообщении. Проводятся также исследования продовольственного сырья и пищевой продукции, уточнили в ведомстве. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической‌ безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе. Для обеспечения ПЦР-исследований на COVID-19 разворачивается выездная лаборатория Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, создан необходимый запас тест-систем, пояснили в ведомстве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vaktsinatsiya-1970116478.html
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владивосток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ

Роспотребнадзор проверяет воду и продукты на ВЭФ, и проводит ПЦР-тестирование

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке
Баннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие Восточного экономического форума - исследует воду и продукты, проводит ПЦР-тестирование, сообщила пресс-служба ведомства.
"В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму организовано проведение лабораторного контроля качества воды в водопроводной сети мест проведения мероприятий и проживания участников форума, проводится лабораторный контроль атмосферного воздуха, исследования качества морской воды в районе набережной ДВФУ",- говорится в сообщении.
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Проводятся также исследования продовольственного сырья и пищевой продукции, уточнили в ведомстве.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической‌ безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.
Для обеспечения ПЦР-исследований на COVID-19 разворачивается выездная лаборатория Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, создан необходимый запас тест-систем, пояснили в ведомстве.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ВладивостокДальневосточный федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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