https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html

Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ

Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024

Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие на ВЭФ

Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие Восточного экономического форума - исследует воду и продукты, проводит ПЦР-тестирование, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:19

2024-09-03T04:19

2024-09-03T04:19

владивосток

дальневосточный федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор обеспечивает эпидемиологическое благополучие Восточного экономического форума - исследует воду и продукты, проводит ПЦР-тестирование, сообщила пресс-служба ведомства. "В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму организовано проведение лабораторного контроля качества воды в водопроводной сети мест проведения мероприятий и проживания участников форума, проводится лабораторный контроль атмосферного воздуха, исследования качества морской воды в районе набережной ДВФУ",- говорится в сообщении. Проводятся также исследования продовольственного сырья и пищевой продукции, уточнили в ведомстве. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической‌ безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе. Для обеспечения ПЦР-исследований на COVID-19 разворачивается выездная лаборатория Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, создан необходимый запас тест-систем, пояснили в ведомстве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vaktsinatsiya-1970116478.html

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владивосток

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владивосток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)