https://ria.ru/20240903/riski-1970272741.html

"Мой экспорт" поможет снизить риски при выходе на экспортные рынки

"Мой экспорт" поможет снизить риски при выходе на экспортные рынки - РИА Новости, 03.09.2024

"Мой экспорт" поможет снизить риски при выходе на экспортные рынки

Большинство рисков при выходе на экспортные рынки можно избежать, обратившись за профессиональной поддержкой к аккредитованным партнерам сервиса "Профессионалы... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:52

2024-09-03T14:52

2024-09-03T14:52

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

индия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Большинство рисков при выходе на экспортные рынки можно избежать, обратившись за профессиональной поддержкой к аккредитованным партнерам сервиса "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Перед выходом на новый рынок начинающим экспортерам следует внимательно изучать условия вывода своих товаров за рубеж, национальные требования и стандарты, консультироваться с экспертами и проводить полноценное исследование рынка. Все это позволит обеспечить предсказуемость в осуществлении экспортных поставок, а также избежать негативных последствий, связанных с несоблюдением специфических требований страны ввоза. Использование услуг сервиса "Профессионалы экспорта" позволяет не только избежать дорогостоящих ошибок, но и эффективно адаптировать продукты под требования зарубежных покупателей", - сказал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении."Одной из распространенных ошибок, с которой сталкиваются экспортеры, является недостаточное изучение местных правовых норм и стандартов. Например, компания "А", решив выйти на рынок Индии с уникальной продукцией без опыта в международной торговле, не изучила требования к допуску товаров на индийский рынок. После отправки первой партии товара таможня не выпустила груз из-за несоответствия требованиям сертификации и отсутствия необходимых документов. Это привело к финансовым потерям из-за хранения товаров на складе и уплаты штрафов, а также к утрате доверия потенциальных клиентов", - объясняет РЭЦ.Как пояснили в РЭЦ, если бы такая компания обратилась за консультацией к специалистам, она узнала бы, что для успешного выхода на индийский рынок необходимо подготовить специальную документацию и получить сертификаты BIS (Bureau of Indian Standards).Для предотвращения подобных ситуаций сервис "Профессионалы экспорта" предлагает услугу "Сертификация. Стандартизация, получение необходимых разрешений с господдержкой для МСП". В рамках данной услуги предоставляется комплекс работ, осуществляемых в целях оценки соответствия продукции и (или) производственного процесса требованиям, предъявляемым на внешних рынках. Важно отметить, что компаниям сегмента МСП данную услугу можно получить с государственной поддержкой - до 80% от стоимости услуги может быть профинансировано региональными Центрами поддержки экспорта.

https://ria.ru/20240816/rets-1966580130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), индия