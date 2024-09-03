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Рейтинг премьера Британии упал до рекордно низких значений - РИА Новости, 03.09.2024
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17:55 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/rejting-1970334768.html
Рейтинг премьера Британии упал до рекордно низких значений
Рейтинг премьера Британии упал до рекордно низких значений - РИА Новости, 03.09.2024
Рейтинг премьера Британии упал до рекордно низких значений
Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера упал до рекордно низких значений менее чем через два месяца после победы его партии на выборах в июле,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:55
2024-09-03T17:55
в мире
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера упал до рекордно низких значений менее чем через два месяца после победы его партии на выборах в июле, следует из результатов исследования компании YouGov, опубликованных во вторник на её сайте. "По прошествии двух месяцев пребывания Кира Стармера в должности рейтинг его одобрения упал до самого низкого уровня с того момента, как он стал премьер-министром", - сказано там. По данным YouGov, только 35% жителей Британии позитивно оценивают главу правительства, в то время как после выборов этот показатель составлял 44%. При этом неблагосклонно к Стармеру относятся 56% британцев. Таким образом общий рейтинг политика, представляющий разницу между положительной и отрицательной оценкой, составил минус 21 пункт, что также стало его антирекордом с февраля. Однако, несмотря на это, рейтинг Стармера остается одним из самых высоких среди британских политиков, сообщает YouGov. Исследование проводилось 27-28 августа среди 2 164 взрослых британцев. Статистическая погрешность не приводится. Ранее другое исследование YouGov показало, что более половины британцев не одобряют новое правительство Кира Стармера. Парламентские выборы в Британии прошли 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
https://ria.ru/20240706/britanija-1957925570.html
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353
60
в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Рейтинг премьера Британии упал до рекордно низких значений

ouGov: рейтинг премьер-министра Стармера упал до рекордно низких значений

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера упал до рекордно низких значений менее чем через два месяца после победы его партии на выборах в июле, следует из результатов исследования компании YouGov, опубликованных во вторник на её сайте.
"По прошествии двух месяцев пребывания Кира Стармера в должности рейтинг его одобрения упал до самого низкого уровня с того момента, как он стал премьер-министром", - сказано там.
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По данным YouGov, только 35% жителей Британии позитивно оценивают главу правительства, в то время как после выборов этот показатель составлял 44%. При этом неблагосклонно к Стармеру относятся 56% британцев. Таким образом общий рейтинг политика, представляющий разницу между положительной и отрицательной оценкой, составил минус 21 пункт, что также стало его антирекордом с февраля.
Однако, несмотря на это, рейтинг Стармера остается одним из самых высоких среди британских политиков, сообщает YouGov.
Исследование проводилось 27-28 августа среди 2 164 взрослых британцев. Статистическая погрешность не приводится.
Ранее другое исследование YouGov показало, что более половины британцев не одобряют новое правительство Кира Стармера.
Парламентские выборы в Британии прошли 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
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