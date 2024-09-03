https://ria.ru/20240903/putin-1970342558.html
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы" - РИА Новости, 03.09.2024
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"
Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух, как и делегации обеих стран, стоя слушали песню "День победы", которую исполняли в Улан-Баторе во... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:35
2024-09-03T18:35
2024-09-03T18:35
россия
монголия
улан-батор
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух, как и делегации обеих стран, стоя слушали песню "День победы", которую исполняли в Улан-Баторе во время торжественного приема в честь годовщины победы на Халхин-Голе. Видео с выступлением вокалиста и хора военного оркестра, исполнивших "День победы", распространила пресс-служба президента РФ. Как видно на этих кадрах, лидеры России и Монголии, представители делегаций обеих стран, ветераны и приглашенные гости слушают эту песню стоя. Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174507.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Улан-Батор, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"
Путин и президент Монголии стоя слушали "День Победы" на приеме в Улан-Баторе
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух, как и делегации обеих стран, стоя слушали песню "День победы", которую исполняли в Улан-Баторе во время торжественного приема в честь годовщины победы на Халхин-Голе.
Видео с выступлением вокалиста и хора военного оркестра, исполнивших "День победы", распространила пресс-служба президента РФ. Как видно на этих кадрах, лидеры России и Монголии, представители делегаций обеих стран, ветераны и приглашенные гости слушают эту песню стоя.
Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.