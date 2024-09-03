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Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы" - РИА Новости, 03.09.2024
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18:35 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/putin-1970342558.html
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы" - РИА Новости, 03.09.2024
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"
Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух, как и делегации обеих стран, стоя слушали песню "День победы", которую исполняли в Улан-Баторе во... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:35
2024-09-03T18:35
россия
монголия
улан-батор
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух, как и делегации обеих стран, стоя слушали песню "День победы", которую исполняли в Улан-Баторе во время торжественного приема в честь годовщины победы на Халхин-Голе. Видео с выступлением вокалиста и хора военного оркестра, исполнивших "День победы", распространила пресс-служба президента РФ. Как видно на этих кадрах, лидеры России и Монголии, представители делегаций обеих стран, ветераны и приглашенные гости слушают эту песню стоя. Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174507.html
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россия, монголия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Улан-Батор, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"

Путин и президент Монголии стоя слушали "День Победы" на приеме в Улан-Баторе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух, как и делегации обеих стран, стоя слушали песню "День победы", которую исполняли в Улан-Баторе во время торжественного приема в честь годовщины победы на Халхин-Голе.
Видео с выступлением вокалиста и хора военного оркестра, исполнивших "День победы", распространила пресс-служба президента РФ. Как видно на этих кадрах, лидеры России и Монголии, представители делегаций обеих стран, ветераны и приглашенные гости слушают эту песню стоя.
Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы
Вчера, 10:32
 
РоссияМонголияУлан-БаторВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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