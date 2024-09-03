https://ria.ru/20240903/putin-1970342558.html

Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"

Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы" - РИА Новости, 03.09.2024

Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"

Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух, как и делегации обеих стран, стоя слушали песню "День победы", которую исполняли в Улан-Баторе во... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:35

2024-09-03T18:35

2024-09-03T18:35

россия

монголия

улан-батор

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух, как и делегации обеих стран, стоя слушали песню "День победы", которую исполняли в Улан-Баторе во время торжественного приема в честь годовщины победы на Халхин-Голе. Видео с выступлением вокалиста и хора военного оркестра, исполнивших "День победы", распространила пресс-служба президента РФ. Как видно на этих кадрах, лидеры России и Монголии, представители делегаций обеих стран, ветераны и приглашенные гости слушают эту песню стоя. Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174507.html

россия

монголия

улан-батор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух