https://ria.ru/20240903/putin-1970295755.html

Путин поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства

Путин поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства - РИА Новости, 03.09.2024

Путин поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства

Президент РФ Владимир Путин поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства, за благополучие и процветание народов России и Монголии. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:50

2024-09-03T15:50

2024-09-03T18:27

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства, за благополучие и процветание народов России и Монголии. "Позвольте предложить тост за нашу общую победу, за дальнейшее развитие российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства, за здоровье господина президента Монголии - господина Хурэлсуха и всех присутствующих, за благополучие и процветание наших народов", - сказал Путин в ходе торжественного приема по случаю годовщины победы на Халхин-Голе. Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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Путин: "Позвольте предложить тост за нашу общую победу" "Позвольте предложить тост за нашу общую победу" Путин в Улан-Баторе выступил на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе 2024-09-03T15:50 true PT0M43S

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в мире, россия, монголия, владимир путин