Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе
Путин: подвиг советских и монгольских воинов навсегда останется в памяти народов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе
УЛАН-БАТОР (Монголия), 3 сен - РИА Новости. Подвиг советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Их подвиг навсегда останется в памяти наших народов, в исторической летописи России и Монголии. Благодаря мужеству и стойкости героев Халхин-гола был остановлен опасный враг, который вынашивал далеко идущие планы оккупировать Монголию", - сказал Путин в ходе торжественного приёма по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Президент отметил, что победа на Халхин-Голе оказала большое влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны.