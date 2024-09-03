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Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе - РИА Новости, 03.09.2024
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15:30 03.09.2024 (обновлено: 15:48 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970286665.html
Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе
Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе
Подвиг советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:30
2024-09-03T15:48
россия
монголия
владимир путин
общество
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УЛАН-БАТОР (Монголия), 3 сен - РИА Новости. Подвиг советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов, сообщил президент России Владимир Путин. "Их подвиг навсегда останется в памяти наших народов, в исторической летописи России и Монголии. Благодаря мужеству и стойкости героев Халхин-гола был остановлен опасный враг, который вынашивал далеко идущие планы оккупировать Монголию", - сказал Путин в ходе торжественного приёма по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. Президент отметил, что победа на Халхин-Голе оказала большое влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174507.html
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россия, монголия, владимир путин, общество
Россия, Монголия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе

Путин: подвиг советских и монгольских воинов навсегда останется в памяти народов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР (Монголия), 3 сен - РИА Новости. Подвиг советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Их подвиг навсегда останется в памяти наших народов, в исторической летописи России и Монголии. Благодаря мужеству и стойкости героев Халхин-гола был остановлен опасный враг, который вынашивал далеко идущие планы оккупировать Монголию", - сказал Путин в ходе торжественного приёма по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Президент отметил, что победа на Халхин-Голе оказала большое влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы
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