https://ria.ru/20240903/putin-1970286665.html

Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе

Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал о подвиге советских и монгольских воинов на Халхин-Голе

Подвиг советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:30

2024-09-03T15:30

2024-09-03T15:48

россия

монголия

владимир путин

общество

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УЛАН-БАТОР (Монголия), 3 сен - РИА Новости. Подвиг советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов, сообщил президент России Владимир Путин. "Их подвиг навсегда останется в памяти наших народов, в исторической летописи России и Монголии. Благодаря мужеству и стойкости героев Халхин-гола был остановлен опасный враг, который вынашивал далеко идущие планы оккупировать Монголию", - сказал Путин в ходе торжественного приёма по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. Президент отметил, что победа на Халхин-Голе оказала большое влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174507.html

россия

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, владимир путин, общество