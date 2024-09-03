https://ria.ru/20240903/putin-1970285506.html
Путин рассказал монгольским школьникам, как обычно проходит его день
Путин рассказал монгольским школьникам, как обычно проходит его день - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал монгольским школьникам, как обычно проходит его день
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос монгольского школьника о том, как прошел его сегодняшний день, рассказав, что он проснулся утром пораньше, а затем РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:28
2024-09-03T15:28
2024-09-03T15:28
монголия
россия
москва
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
мгимо
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970283891_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_bd378f31e6ff1511f5eb229fb2b03a22.jpg
УЛАН-БАТОР (Монголия), 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос монгольского школьника о том, как прошел его сегодняшний день, рассказав, что он проснулся утром пораньше, а затем встретился с руководством республики, с которым много говорил об общей истории двух стран. Путин, который находится с официальным визитом в Монголии, вместе с президентом республики Ухнагийн Хурэлсухом посетил школу при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова и пообщался её учениками. Один из одиннадцатиклассников поинтересовался, как проходит обычный день российского президента. "Вот сегодня утром проснулся пораньше и поехал на встречу с президентом. Потом с премьер-министром, председателем парламента. Возложили венок к памятнику Жукову. И в течение дня часто очень, практически постоянно говорили о нашей общей истории, о наших общих завоеваниях, о том, что нам досталось из прошлого, как фундамент наших отношений для будущего", - рассказал Путин. На вопрос, как же он успевает все с таким плотным графиком, президент РФ ответил, что" это не зависит от размеров страны - это зависит от того, как организована работа". "Как правило, конечно плотный (график - ред.), у всех моих коллег", - добавил он. Другой школьник рассказал президенту России о своей мечте поступить в МГИМО и вспомнил, как впечатлила его поездка в Москву. "Москва - это большой и один из самых быстроразвивающихся мегаполисов... И инфраструктурно. Надеюсь, вы заметили", - отметил Путин. Девочки из младшей школы исполнили для президентов весёлый танец под песню про "Ягоду-малинку" и задали вопрос, можно ли с ними сфотографироваться. "Хороший вопрос. Положительно", - засмеялся Путин. По завершении визита президенты оставили записи в книге почетных гостей. Путин отметил, что рад посетить филиал РЭУ имени Плеханова, назвав его "одним из передовых образовательных комплексов в преподавании на русском языке" "Знание русского языка, российской культуры и истории открывает большие перспективы, закрепляет дружбу и взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Монголией", - написал российский лидер. Президент также пожелал ученикам, студентам и преподавателям вуза "счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях". В свою очередь президент Монголии выразил благодарность директору и преподавательскому составу филиала РРЭУ имени Плеханова за вклад в "распространение русского языка в Монголии и укреплении гуманитарных связей между народами Монголии и России". Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Плеханова начал работу в Монголии 1 сентября 1999 года. С 2003 года учебное заведение возглавляет почетный работник образования Монголии Наталья Антипова. Это единственный вуз Монголии, реализующий образовательные программы по российским стандартам. В его состав входит также школа. Общая численность обучающихся в 2023-2024 учебном году составила 1,5 тысячи человек. Все выпускники школы филиала поступают в вузы России, Монголии и других государств. Около 60% выпускников ежегодно поступают в ведущие российские университеты в рамках правительственной квоты РФ для обучения иностранных граждан.
https://ria.ru/20240903/ulan-bator-1970146117.html
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https://ria.ru/20240903/putin-1970258454.html
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970196135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, москва, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, мгимо, рэу имени г. в. плеханова
Монголия, Россия, Москва, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, МГИМО, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Путин рассказал монгольским школьникам, как обычно проходит его день
Путин рассказал монгольскому школьнику, как прошел его сегодняшний день
УЛАН-БАТОР (Монголия), 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос монгольского школьника о том, как прошел его сегодняшний день, рассказав, что он проснулся утром пораньше, а затем встретился с руководством республики, с которым много говорил об общей истории двух стран.
Путин, который находится с официальным визитом в Монголии
, вместе с президентом республики Ухнагийн Хурэлсухом
посетил школу при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова и пообщался её учениками. Один из одиннадцатиклассников поинтересовался, как проходит обычный день российского президента.
"Вот сегодня утром проснулся пораньше и поехал на встречу с президентом. Потом с премьер-министром, председателем парламента. Возложили венок к памятнику Жукову. И в течение дня часто очень, практически постоянно говорили о нашей общей истории, о наших общих завоеваниях, о том, что нам досталось из прошлого, как фундамент наших отношений для будущего", - рассказал Путин.
На вопрос, как же он успевает все с таким плотным графиком, президент РФ ответил, что" это не зависит от размеров страны - это зависит от того, как организована работа".
«
"Как правило, конечно плотный (график - ред.), у всех моих коллег", - добавил он.
Другой школьник рассказал президенту России о своей мечте поступить в МГИМО
и вспомнил, как впечатлила его поездка в Москву
.
"Москва - это большой и один из самых быстроразвивающихся мегаполисов... И инфраструктурно. Надеюсь, вы заметили", - отметил Путин.
Девочки из младшей школы исполнили для президентов весёлый танец под песню про "Ягоду-малинку" и задали вопрос, можно ли с ними сфотографироваться.
"Хороший вопрос. Положительно", - засмеялся Путин.
По завершении визита президенты оставили записи в книге почетных гостей.
Путин отметил, что рад посетить филиал РЭУ
имени Плеханова, назвав его "одним из передовых образовательных комплексов в преподавании на русском языке"
"Знание русского языка, российской культуры и истории открывает большие перспективы, закрепляет дружбу и взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Монголией", - написал российский лидер. Президент также пожелал ученикам, студентам и преподавателям вуза "счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях".
В свою очередь президент Монголии выразил благодарность директору и преподавательскому составу филиала РРЭУ имени Плеханова за вклад в "распространение русского языка в Монголии и укреплении гуманитарных связей между народами Монголии и России".
Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Плеханова начал работу в Монголии 1 сентября 1999 года. С 2003 года учебное заведение возглавляет почетный работник образования Монголии Наталья Антипова.
Это единственный вуз Монголии, реализующий образовательные программы по российским стандартам. В его состав входит также школа. Общая численность обучающихся в 2023-2024 учебном году составила 1,5 тысячи человек. Все выпускники школы филиала поступают в вузы России, Монголии и других государств. Около 60% выпускников ежегодно поступают в ведущие российские университеты в рамках правительственной квоты РФ для обучения иностранных граждан.