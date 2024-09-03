https://ria.ru/20240903/putin-1970285506.html

Путин рассказал монгольским школьникам, как обычно проходит его день

Путин рассказал монгольским школьникам, как обычно проходит его день - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал монгольским школьникам, как обычно проходит его день

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос монгольского школьника о том, как прошел его сегодняшний день, рассказав, что он проснулся утром пораньше, а затем РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:28

2024-09-03T15:28

2024-09-03T15:28

монголия

россия

москва

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

мгимо

рэу имени г. в. плеханова

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УЛАН-БАТОР (Монголия), 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос монгольского школьника о том, как прошел его сегодняшний день, рассказав, что он проснулся утром пораньше, а затем встретился с руководством республики, с которым много говорил об общей истории двух стран. Путин, который находится с официальным визитом в Монголии, вместе с президентом республики Ухнагийн Хурэлсухом посетил школу при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова и пообщался её учениками. Один из одиннадцатиклассников поинтересовался, как проходит обычный день российского президента. "Вот сегодня утром проснулся пораньше и поехал на встречу с президентом. Потом с премьер-министром, председателем парламента. Возложили венок к памятнику Жукову. И в течение дня часто очень, практически постоянно говорили о нашей общей истории, о наших общих завоеваниях, о том, что нам досталось из прошлого, как фундамент наших отношений для будущего", - рассказал Путин. На вопрос, как же он успевает все с таким плотным графиком, президент РФ ответил, что" это не зависит от размеров страны - это зависит от того, как организована работа". "Как правило, конечно плотный (график - ред.), у всех моих коллег", - добавил он. Другой школьник рассказал президенту России о своей мечте поступить в МГИМО и вспомнил, как впечатлила его поездка в Москву. "Москва - это большой и один из самых быстроразвивающихся мегаполисов... И инфраструктурно. Надеюсь, вы заметили", - отметил Путин. Девочки из младшей школы исполнили для президентов весёлый танец под песню про "Ягоду-малинку" и задали вопрос, можно ли с ними сфотографироваться. "Хороший вопрос. Положительно", - засмеялся Путин. По завершении визита президенты оставили записи в книге почетных гостей. Путин отметил, что рад посетить филиал РЭУ имени Плеханова, назвав его "одним из передовых образовательных комплексов в преподавании на русском языке" "Знание русского языка, российской культуры и истории открывает большие перспективы, закрепляет дружбу и взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Монголией", - написал российский лидер. Президент также пожелал ученикам, студентам и преподавателям вуза "счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях". В свою очередь президент Монголии выразил благодарность директору и преподавательскому составу филиала РРЭУ имени Плеханова за вклад в "распространение русского языка в Монголии и укреплении гуманитарных связей между народами Монголии и России". Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Плеханова начал работу в Монголии 1 сентября 1999 года. С 2003 года учебное заведение возглавляет почетный работник образования Монголии Наталья Антипова. Это единственный вуз Монголии, реализующий образовательные программы по российским стандартам. В его состав входит также школа. Общая численность обучающихся в 2023-2024 учебном году составила 1,5 тысячи человек. Все выпускники школы филиала поступают в вузы России, Монголии и других государств. Около 60% выпускников ежегодно поступают в ведущие российские университеты в рамках правительственной квоты РФ для обучения иностранных граждан.

https://ria.ru/20240903/ulan-bator-1970146117.html

https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html

https://ria.ru/20240903/putin-1970258454.html

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970196135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

монголия, россия, москва, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, мгимо, рэу имени г. в. плеханова