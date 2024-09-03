https://ria.ru/20240903/putin-1970283598.html

Путин назвал укрепление отношений с Монголией одним из приоритетов России

Путин назвал укрепление отношений с Монголией одним из приоритетов России - РИА Новости, 03.09.2024

Путин назвал укрепление отношений с Монголией одним из приоритетов России

Укрепление дружественных отношений с Монголией остается одним из внешнеполитических приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:24

2024-09-03T15:24

2024-09-03T15:42

россия

монголия

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Укрепление дружественных отношений с Монголией остается одним из внешнеполитических приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, укрепление дружественных отношений с Монголией всегда было и остается одним из внешнеполитических приоритетов России", - сказал Путин в ходе торжественного приема по случаю годовщины победы на Халхин-Голе.Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240903/putin-1970288620.html

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, монголия, в мире, владимир путин