https://ria.ru/20240903/putin-1970283598.html
Путин назвал укрепление отношений с Монголией одним из приоритетов России
Путин назвал укрепление отношений с Монголией одним из приоритетов России - РИА Новости, 03.09.2024
Путин назвал укрепление отношений с Монголией одним из приоритетов России
Укрепление дружественных отношений с Монголией остается одним из внешнеполитических приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:24
2024-09-03T15:24
2024-09-03T15:42
россия
монголия
в мире
владимир путин
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Укрепление дружественных отношений с Монголией остается одним из внешнеполитических приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, укрепление дружественных отношений с Монголией всегда было и остается одним из внешнеполитических приоритетов России", - сказал Путин в ходе торжественного приема по случаю годовщины победы на Халхин-Голе.Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970288620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, в мире, владимир путин
Россия, Монголия, В мире, Владимир Путин
Путин назвал укрепление отношений с Монголией одним из приоритетов России
Путин назвал укрепление дружеских отношений с Монголией приоритетом для России