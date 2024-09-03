https://ria.ru/20240903/putin-1970278815.html

Жители Улан-Батора поприветствовали Путина у памятника Жукову

Жители Улан-Батора поприветствовали Путина у памятника Жукову - РИА Новости, 03.09.2024

Жители Улан-Батора поприветствовали Путина у памятника Жукову

Жители Улан-Батора вышли на улицу поприветствовать президентов РФ Владимира Путина и Монголии Ухнагийна Хурэлсуха во время церемонии возложения цветов к... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:09

2024-09-03T15:09

2024-09-03T15:09

монголия

улан-батор

россия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

георгий жуков

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УЛАН-БАТОР, 3 сен – РИА Новости. Жители Улан-Батора вышли на улицу поприветствовать президентов РФ Владимира Путина и Монголии Ухнагийна Хурэлсуха во время церемонии возложения цветов к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову, в которой участвовали лидеры государств. Многочисленные жители столицы Монголии внимательно наблюдали за церемонией со стороны, многие снимали президентов РФ и Монголии на камеру. Путин и Хурэлсух во вторник почтили память знаменитого советского полководца Георгия Жукова, лидеры вместе приняли участие в церемонии возложения венка к его памятнику, который находится в Улан-Баторе.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970234766.html

монголия

улан-батор

россия

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монголия, улан-батор, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, георгий жуков