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Жители Улан-Батора поприветствовали Путина у памятника Жукову
Жители Улан-Батора поприветствовали Путина у памятника Жукову - РИА Новости, 03.09.2024
Жители Улан-Батора поприветствовали Путина у памятника Жукову
Жители Улан-Батора вышли на улицу поприветствовать президентов РФ Владимира Путина и Монголии Ухнагийна Хурэлсуха во время церемонии возложения цветов к... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:09
2024-09-03T15:09
2024-09-03T15:09
монголия
улан-батор
россия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
георгий жуков
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УЛАН-БАТОР, 3 сен – РИА Новости. Жители Улан-Батора вышли на улицу поприветствовать президентов РФ Владимира Путина и Монголии Ухнагийна Хурэлсуха во время церемонии возложения цветов к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову, в которой участвовали лидеры государств. Многочисленные жители столицы Монголии внимательно наблюдали за церемонией со стороны, многие снимали президентов РФ и Монголии на камеру. Путин и Хурэлсух во вторник почтили память знаменитого советского полководца Георгия Жукова, лидеры вместе приняли участие в церемонии возложения венка к его памятнику, который находится в Улан-Баторе.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970234766.html
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монголия, улан-батор, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, георгий жуков
Монголия, Улан-Батор, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Георгий Жуков
Жители Улан-Батора поприветствовали Путина у памятника Жукову
Жители Улан-Батора вышли на улицу поприветствовать Путина и Хурэлсуха