https://ria.ru/20240903/putin-1970240398.html

Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая

Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая - РИА Новости, 03.09.2024

Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил, что на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились активизировать реализацию трехсторонних... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:45

2024-09-03T13:45

2024-09-03T13:45

монголия

россия

китай

ухнаагийн хурэлсух

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970231015_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ed4194ad35366538b4424e5bacc7bce.jpg

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил, что на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились активизировать реализацию трехсторонних экономических проектов с участием России, Монголии и Китая. "В ходе встреч также договорились обновить и активизировать реализацию проектов, включенных в программу экономического коридора Монголия-Россия-Китай. Это создаст условия для активизации трехстороннего сотрудничества в рамках российской инициативы Евразийское партнерство, китайской программы "Один пояс, один путь" и монгольской программы "Степной путь", - сказал Хурэлсух по итогам переговоров с Путиным.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

монголия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, россия, китай, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин