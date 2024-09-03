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Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая - РИА Новости, 03.09.2024
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13:45 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/putin-1970240398.html
Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая
Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая - РИА Новости, 03.09.2024
Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил, что на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились активизировать реализацию трехсторонних... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:45
2024-09-03T13:45
монголия
россия
китай
ухнаагийн хурэлсух
владимир путин
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил, что на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились активизировать реализацию трехсторонних экономических проектов с участием России, Монголии и Китая. "В ходе встреч также договорились обновить и активизировать реализацию проектов, включенных в программу экономического коридора Монголия-Россия-Китай. Это создаст условия для активизации трехстороннего сотрудничества в рамках российской инициативы Евразийское партнерство, китайской программы "Один пояс, один путь" и монгольской программы "Степной путь", - сказал Хурэлсух по итогам переговоров с Путиным.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html
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монголия, россия, китай, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин
Монголия, Россия, Китай, Ухнаагийн Хурэлсух, Владимир Путин
Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая

Путин и Хурэлсух договорились активизировать трехсторонние проекты с Китаем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил, что на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились активизировать реализацию трехсторонних экономических проектов с участием России, Монголии и Китая.
"В ходе встреч также договорились обновить и активизировать реализацию проектов, включенных в программу экономического коридора Монголия-Россия-Китай. Это создаст условия для активизации трехстороннего сотрудничества в рамках российской инициативы Евразийское партнерство, китайской программы "Один пояс, один путь" и монгольской программы "Степной путь", - сказал Хурэлсух по итогам переговоров с Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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МонголияРоссияКитайУхнаагийн ХурэлсухВладимир Путин
 
 
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