Монголия и Россия договорились о проектах с участием Китая
Путин и Хурэлсух договорились активизировать трехсторонние проекты с Китаем
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил, что на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились активизировать реализацию трехсторонних экономических проектов с участием России, Монголии и Китая.
"В ходе встреч также договорились обновить и активизировать реализацию проектов, включенных в программу экономического коридора Монголия-Россия-Китай. Это создаст условия для активизации трехстороннего сотрудничества в рамках российской инициативы Евразийское партнерство, китайской программы "Один пояс, один путь" и монгольской программы "Степной путь", - сказал Хурэлсух по итогам переговоров с Путиным.
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