https://ria.ru/20240903/putin-1970223288.html
Отношения России и Монголии динамично развиваются, заявил Путин
Отношения России и Монголии динамично развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Отношения России и Монголии динамично развиваются, заявил Путин
Отношения России и Монголии динамично развиваются и укрепляются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:03
2024-09-03T13:03
2024-09-03T13:03
монголия
россия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
в мире
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения России и Монголии динамично развиваются и укрепляются, заявил президент России Владимир Путин. "Эти отношения динамично развиваются и укрепляются в полном соответствии с подписанным здесь ровно 5 лет назад межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970222620.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, в мире
Монголия, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, В мире
Отношения России и Монголии динамично развиваются, заявил Путин
Путин: отношения России и Монголии динамично развиваются и укрепляются