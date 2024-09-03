https://ria.ru/20240903/putin-1970223288.html

Отношения России и Монголии динамично развиваются, заявил Путин

Отношения России и Монголии динамично развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024

Отношения России и Монголии динамично развиваются, заявил Путин

Отношения России и Монголии динамично развиваются и укрепляются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:03

2024-09-03T13:03

2024-09-03T13:03

монголия

россия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970219958_0:284:3073:2012_1920x0_80_0_0_64c92ecf855374f41bd1e61b48c7ad47.jpg

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения России и Монголии динамично развиваются и укрепляются, заявил президент России Владимир Путин. "Эти отношения динамично развиваются и укрепляются в полном соответствии с подписанным здесь ровно 5 лет назад межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240903/putin-1970222620.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, в мире