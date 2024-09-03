Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/putin-1970215255.html
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами
Совместная с монгольскими коллегами работа будет способствовать развитию многопланового партнерства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:39
2024-09-03T12:39
россия
монголия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200294_0:0:2236:1257_1920x0_80_0_0_95db2cdc213ed20082f384dd5f6d83c1.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Совместная с монгольскими коллегами работа будет способствовать развитию многопланового партнерства, заявил президент России Владимир Путин. "Совместная с монгольскими друзьями работа, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-монгольского партнерства", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
https://ria.ru/20240903/diplomatiya-1970053251.html
россия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200294_122:0:2109:1490_1920x0_80_0_0_2df2b0a379925f1871f06296ebb8c1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами

Путин: работа с монгольскими коллегами будет способствовать развитию партнерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Совместная с монгольскими коллегами работа будет способствовать развитию многопланового партнерства, заявил президент России Владимир Путин.
"Совместная с монгольскими друзьями работа, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-монгольского партнерства", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Межгосударственные отношения России и Монголии
Вчера, 00:32
 
РоссияМонголияВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала