https://ria.ru/20240903/putin-1970215255.html

Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами

Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами

Совместная с монгольскими коллегами работа будет способствовать развитию многопланового партнерства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:39

2024-09-03T12:39

2024-09-03T12:39

россия

монголия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Совместная с монгольскими коллегами работа будет способствовать развитию многопланового партнерства, заявил президент России Владимир Путин. "Совместная с монгольскими друзьями работа, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-монгольского партнерства", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

https://ria.ru/20240903/diplomatiya-1970053251.html

россия

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россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух