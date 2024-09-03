https://ria.ru/20240903/putin-1970215255.html
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами
Совместная с монгольскими коллегами работа будет способствовать развитию многопланового партнерства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:39
2024-09-03T12:39
2024-09-03T12:39
россия
монголия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Совместная с монгольскими коллегами работа будет способствовать развитию многопланового партнерства, заявил президент России Владимир Путин. "Совместная с монгольскими друзьями работа, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-монгольского партнерства", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
https://ria.ru/20240903/diplomatiya-1970053251.html
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россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин рассказал о многоплановом сотрудничестве с монгольскими коллегами
Путин: работа с монгольскими коллегами будет способствовать развитию партнерства