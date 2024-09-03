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Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин
Для РФ важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, поэтому Россия продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в стране, заявил российский... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:10
2024-09-03T12:10
2024-09-03T12:41
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ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Для РФ важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, поэтому Россия продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в стране, заявил российский лидер Владимир Путин."Для нас важно, что в Монголии любят и изучают русский язык. За многие десятилетия в стране хорошо отлажена система его преподавания, что открывает обширные возможности для получения знаний, углубления деловых, научных и культурных связей между нашими странами. Российская сторона продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в Монголии, в том числе в приграничных с нашей страной регионах", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
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монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, русский язык в мире
Монголия, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Русский язык в мире
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин
Путин: Россия продолжит помогать преподаванию русского языка в Монголии
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Для РФ важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, поэтому Россия продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в стране, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Для нас важно, что в Монголии любят и изучают русский язык. За многие десятилетия в стране хорошо отлажена система его преподавания, что открывает обширные возможности для получения знаний, углубления деловых, научных и культурных связей между нашими странами. Российская сторона продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в Монголии, в том числе в приграничных с нашей страной регионах", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.
Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.