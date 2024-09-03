https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html

Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин

Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024

Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин

Для РФ важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, поэтому Россия продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в стране, заявил российский... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:10

2024-09-03T12:10

2024-09-03T12:41

монголия

россия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

русский язык в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970184476_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_4669c2e5db04a197bc546a3b55043f8b.jpg

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Для РФ важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, поэтому Россия продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в стране, заявил российский лидер Владимир Путин."Для нас важно, что в Монголии любят и изучают русский язык. За многие десятилетия в стране хорошо отлажена система его преподавания, что открывает обширные возможности для получения знаний, углубления деловых, научных и культурных связей между нашими странами. Российская сторона продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в Монголии, в том числе в приграничных с нашей страной регионах", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.

https://ria.ru/20240903/putin-1970198771.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, русский язык в мире