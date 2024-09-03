Рейтинг@Mail.ru
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 03.09.2024 (обновлено: 12:41 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин
Для РФ важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, поэтому Россия продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в стране, заявил российский... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:10
2024-09-03T12:41
монголия
россия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970184476_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_4669c2e5db04a197bc546a3b55043f8b.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Для РФ важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, поэтому Россия продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в стране, заявил российский лидер Владимир Путин."Для нас важно, что в Монголии любят и изучают русский язык. За многие десятилетия в стране хорошо отлажена система его преподавания, что открывает обширные возможности для получения знаний, углубления деловых, научных и культурных связей между нашими странами. Российская сторона продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в Монголии, в том числе в приграничных с нашей страной регионах", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/putin-1970198771.html
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970184476_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_73f1446806349bf62d6046fd27fc5ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, русский язык в мире
Монголия, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Русский язык в мире
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин

Путин: Россия продолжит помогать преподаванию русского языка в Монголии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент РФ Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Для РФ важно, что в Монголии любят и изучают русский язык, поэтому Россия продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в стране, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Для нас важно, что в Монголии любят и изучают русский язык. За многие десятилетия в стране хорошо отлажена система его преподавания, что открывает обширные возможности для получения знаний, углубления деловых, научных и культурных связей между нашими странами. Российская сторона продолжит оказывать поддержку преподавания русского языка в Монголии, в том числе в приграничных с нашей страной регионах", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.
Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин отметил интерес монгольской молодежи к российскому образованию
Вчера, 12:07
 
МонголияРоссияВладимир ПутинУхнаагийн ХурэлсухРусский язык в мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала