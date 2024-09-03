https://ria.ru/20240903/putin-1970197361.html
Путин обсудил с президентом Монголии международные и региональные вопросы
Путин обсудил с президентом Монголии международные и региональные вопросы - РИА Новости, 03.09.2024
Путин обсудил с президентом Монголии международные и региональные вопросы
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:04
2024-09-03T12:04
2024-09-03T12:23
монголия
россия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам."В ходе сегодняшних переговоров мы с президентом Хурэлсухом рассмотрели широкий спектр вопросов взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - сказал Путин журналистам по итогам российско-монгольских переговоров.
https://ria.ru/20240903/putin-1970198082.html
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монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин обсудил с президентом Монголии международные и региональные вопросы
Путин: на переговорах с Хурэлсухом обсуждались актуальные международные вопросы