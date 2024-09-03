https://ria.ru/20240903/putin-1970197361.html

Путин обсудил с президентом Монголии международные и региональные вопросы

Путин обсудил с президентом Монголии международные и региональные вопросы - РИА Новости, 03.09.2024

Путин обсудил с президентом Монголии международные и региональные вопросы

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:04

2024-09-03T12:04

2024-09-03T12:23

монголия

россия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам."В ходе сегодняшних переговоров мы с президентом Хурэлсухом рассмотрели широкий спектр вопросов взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - сказал Путин журналистам по итогам российско-монгольских переговоров.

https://ria.ru/20240903/putin-1970198082.html

монголия

россия

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монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух