https://ria.ru/20240903/putin-1970192463.html

Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция

Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция - РИА Новости, 03.09.2024

Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция

В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:44

2024-09-03T11:44

2024-09-03T11:44

владимир путин

улан-батор

россия

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В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию.

улан-батор

россия

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявления президентов России и Монголии по итогам переговоров в Улан-Баторе Путин 2024-09-03T11:44 true PT22M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, улан-батор, россия, видео