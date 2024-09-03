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Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция - РИА Новости, 03.09.2024
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11:44 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/putin-1970192463.html
Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция
Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция - РИА Новости, 03.09.2024
Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция
В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию. РИА Новости, 03.09.2024
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владимир путин
улан-батор
россия
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В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию.
улан-батор
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Заявления президентов России и Монголии по итогам переговоров в Улан-Баторе
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владимир путин, улан-батор, россия, видео
Владимир Путин, Улан-Батор, Россия
Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция
В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию.
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Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция

Читать ria.ru в
В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию.
 
Владимир ПутинУлан-БаторРоссия
 
 
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