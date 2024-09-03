https://ria.ru/20240903/putin-1970192463.html
Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция
Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция - РИА Новости, 03.09.2024
Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция
В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:44
2024-09-03T11:44
2024-09-03T11:44
владимир путин
улан-батор
россия
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В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию.
улан-батор
россия
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1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970279846_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_de3d25f7f9a71b783712d5c9d8887663.jpg
Заявления президентов России и Монголии по итогам переговоров в Улан-Баторе
Путин
2024-09-03T11:44
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PT22M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, улан-батор, россия, видео
Владимир Путин, Улан-Батор, Россия
Торжественный прием в честь визита Путина в Монголию. Трансляция
В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию.
2024-09-03T11:44
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PT22M21S
В Улан-Баторе проходит торжественный прием в честь государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию.