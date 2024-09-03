https://ria.ru/20240903/putin-1970137464.html
Государственный визит Путина в Монголию. Трансляция
Государственный визит Путина в Монголию. Трансляция - РИА Новости, 03.09.2024
Государственный визит Путина в Монголию. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит государственный визит в Монголию. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:55
2024-09-03T08:55
2024-09-03T08:55
монголия
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит государственный визит в Монголию.
монголия
россия
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Государственный визит Владимира Путина в Монголию
LIVE: Государственный визит Владимира Путина в Монголию
2024-09-03T08:55
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PT134M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, владимир путин, видео
Монголия, Россия, Владимир Путин
Государственный визит Путина в Монголию. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит государственный визит в Монголию.
2024-09-03T08:55
true
PT134M47S
Президент России Владимир Путин проводит государственный визит в Монголию.