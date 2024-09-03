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Переговоры Путина с президентом Монголии. Трансляция - РИА Новости, 03.09.2024
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08:18 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/putin-1970137213.html
Переговоры Путина с президентом Монголии. Трансляция
Переговоры Путина с президентом Монголии. Трансляция - РИА Новости, 03.09.2024
Переговоры Путина с президентом Монголии. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:18
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монголия
россия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
монголия
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Встреча Владимира Путина с президентом Монголии
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монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, видео
Монголия, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Переговоры Путина с президентом Монголии. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
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Переговоры Путина с президентом Монголии. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
 
МонголияРоссияВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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