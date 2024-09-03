https://ria.ru/20240903/pushilin-1970289882.html

Пушилин оценил состояние освобожденных населенных пунктов в ДНР

Пушилин оценил состояние освобожденных населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 03.09.2024

Пушилин оценил состояние освобожденных населенных пунктов в ДНР

Освобожденные населенные пункты в ДНР - Скучное, Выемка, Птичье и Кирово - пока еще остаются небезопасными для гражданского населения, заявил глава республики... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:37

2024-09-03T15:37

2024-09-03T15:37

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донецкая народная республика

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денис пушилин

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Освобожденные населенные пункты в ДНР - Скучное, Выемка, Птичье и Кирово - пока еще остаются небезопасными для гражданского населения, заявил глава республики Денис Пушилин. Минобороны РФ 31 августа сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово, на следующий день ВС РФ освободили Выемку и Птичье, а в понедельник - Скучное. "Оценка, которая у нас имеется - это только от наших военнослужащих, потому что в данных населенных пунктах еще небезопасно, и противник, даже будучи выбитым из позиции, пытается огрызаться и использовать беспилотники достаточно массово. Конечно же, там гражданским службам пока не представляется возможным проводить свою работу", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о состоянии населенных пунктов Птичье, Скучное, Выемка и Кирово в ДНР. Пушилин добавил, что продолжается поддержка и эвакуация жителей этих населенных пунктов.

https://ria.ru/20240903/dnr-1970270931.html

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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин