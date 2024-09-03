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До 80 тонн косметической продукции будут производить в промпарке "Бутово" - РИА Новости, 03.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:15 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/prompark-1970096579.html
До 80 тонн косметической продукции будут производить в промпарке "Бутово"
До 80 тонн косметической продукции будут производить в промпарке "Бутово" - РИА Новости, 03.09.2024
До 80 тонн косметической продукции будут производить в промпарке "Бутово"
Косметическая компания, которая разместилась в промышленном парке "Бутово", созданном в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:15
2024-09-03T07:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Косметическая компания, которая разместилась в промышленном парке "Бутово", созданном в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), каждый месяц планирует выпускать порядка 80 тонн продукции для профессионального применения, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В промышленном парке "Бутово", который в 2023 году ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания МПТ, запущено производство уходовой профкосметики. На данном этапе мощности завода достигают 45 тонн продукции ежемесячно, но уже в 3-ем квартале этого года ожидается увеличение выпуска объемов продукции до восьмидесяти тонн", – сказал Гарбузов, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.Он добавил, что косметические средства будут поставляться не только на внутренний рынок столицы, но и в другие регионы России.Новое производство позволит создать около 17 рабочих мест. Уже сегодня начала работу производственная линия и лаборатория, которая проводит испытания готовой продукции. Оба объекта занимают девятьсот кв. м.По словам коммерческий директор компании "Артвакс" Роман Кириллов отметил, что благодаря программе создания мест приложения труда в столице создадут современную проминфраструктуру, позволяющую запустить предприятие быстро и без лишних затрат.Промышленный парк "Бутово" реализован в формате light industrial, что позволяет совмещать в одном здании несколько бизнес-функций, оптимизировать процессы и экономить ресурсы, сообщили в ДИПП.В свою очередь управляющий партнер компании Parametr Александр Манунин пояснил, что концепция light industrial используется для создания широкого ряда предприятий легпрома. Такой формат подходит для субъектов МСП, так как рассчитан на площадь производства до одной тысячи квадратных метров, на которые приходится более половины запросов.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики, напомнили в ДИПП.
https://ria.ru/20240902/proekt-1969903266.html
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экономика, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва

До 80 тонн косметической продукции будут производить в промпарке "Бутово"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППФабрика "Свобода"
Фабрика Свобода - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Фабрика "Свобода". Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Косметическая компания, которая разместилась в промышленном парке "Бутово", созданном в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), каждый месяц планирует выпускать порядка 80 тонн продукции для профессионального применения, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В промышленном парке "Бутово", который в 2023 году ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания МПТ, запущено производство уходовой профкосметики. На данном этапе мощности завода достигают 45 тонн продукции ежемесячно, но уже в 3-ем квартале этого года ожидается увеличение выпуска объемов продукции до восьмидесяти тонн", – сказал Гарбузов, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.
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Он добавил, что косметические средства будут поставляться не только на внутренний рынок столицы, но и в другие регионы России.
Новое производство позволит создать около 17 рабочих мест. Уже сегодня начала работу производственная линия и лаборатория, которая проводит испытания готовой продукции. Оба объекта занимают девятьсот кв. м.
По словам коммерческий директор компании "Артвакс" Роман Кириллов отметил, что благодаря программе создания мест приложения труда в столице создадут современную проминфраструктуру, позволяющую запустить предприятие быстро и без лишних затрат.
Промышленный парк "Бутово" реализован в формате light industrial, что позволяет совмещать в одном здании несколько бизнес-функций, оптимизировать процессы и экономить ресурсы, сообщили в ДИПП.
В свою очередь управляющий партнер компании Parametr Александр Манунин пояснил, что концепция light industrial используется для создания широкого ряда предприятий легпрома. Такой формат подходит для субъектов МСП, так как рассчитан на площадь производства до одной тысячи квадратных метров, на которые приходится более половины запросов.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики, напомнили в ДИПП.
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