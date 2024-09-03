https://ria.ru/20240903/prokuratura-1970136797.html
В Забайкальском крае вагоны сошли с рельсов
В Забайкальском крае вагоны сошли с рельсов - РИА Новости, 03.09.2024
В Забайкальском крае вагоны сошли с рельсов
В Забайкальском крае шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:10
2024-09-03T08:10
2024-09-03T09:22
происшествия
забайкальский край
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Забайкальском крае шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале."Борзинской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства схода шести вагонов с углем на станции Шахтерская. По предварительным данным, 3 сентября 2024 года, около 9:00 местного времени, на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, произошел сход шести вагонов грузового поезда, груженных углем", — отметили в ведомстве.Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет.Сейчас проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.Борзинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как добавили в пресс-службе РЖД, происшествие не связано с работой Забайкальской железной дороги и не влияет на движение поездов через станцию.
https://ria.ru/20240901/tigritsa-1969815998.html
забайкальский край
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкальском крае вагоны сошли с рельсов
Прокуратура: на станции Шахтерская шесть вагонов с углем сошли с рельсов