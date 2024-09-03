https://ria.ru/20240903/proekt-1970218552.html

Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин

Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024

Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин

Проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии проходит сейчас государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:51

2024-09-03T12:51

2024-09-03T12:51

монголия

россия

китай

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии проходит сейчас государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду, сообщил президент России Владимир Путин. "Завершена разработка проектной документации газопровода "Союз Восток" протяженностью почти 1 тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, которые состоялись в Улан-Баторе во вторник. Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240903/putin-1970197602.html

монголия

россия

китай

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монголия, россия, китай, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух