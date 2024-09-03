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Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
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12:51 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/proekt-1970218552.html
Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин
Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин
Проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии проходит сейчас государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:51
2024-09-03T12:51
монголия
россия
китай
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии проходит сейчас государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду, сообщил президент России Владимир Путин. "Завершена разработка проектной документации газопровода "Союз Восток" протяженностью почти 1 тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, которые состоялись в Улан-Баторе во вторник. Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970197602.html
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монголия, россия, китай, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Китай, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин

Путин: проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай проходит госэкспертизу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник газораспределительной станции
Сотрудник газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник газораспределительной станции. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии проходит сейчас государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду, сообщил президент России Владимир Путин.
"Завершена разработка проектной документации газопровода "Союз Восток" протяженностью почти 1 тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, которые состоялись в Улан-Баторе во вторник.
Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу
Вчера, 12:04
 
МонголияРоссияКитайВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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