https://ria.ru/20240903/proekt-1970218552.html
Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин
Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин
Проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии проходит сейчас государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:51
2024-09-03T12:51
2024-09-03T12:51
монголия
россия
китай
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155347/18/1553471846_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_a49905b5e21de1f3a6597b84b0abe68a.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии проходит сейчас государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду, сообщил президент России Владимир Путин. "Завершена разработка проектной документации газопровода "Союз Восток" протяженностью почти 1 тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, которые состоялись в Улан-Баторе во вторник. Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970197602.html
монголия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155347/18/1553471846_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_7233c5e875a6af70db6bb8a7b185a82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, китай, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Китай, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу, заявил Путин
Путин: проект газопровода "Союз Восток" из России в Китай проходит госэкспертизу