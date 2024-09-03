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Жителю Самарканда вынесли приговор за призывы восстановить СССР

Жителю Самарканда вынесли приговор за призывы восстановить СССР - РИА Новости, 03.09.2024

Жителю Самарканда вынесли приговор за призывы восстановить СССР

Суд в Узбекистане приговорил жителя Самарканда к трем годам ограничения свободы за призывы в социальных сетях к восстановлению СССР, сообщает местное... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:27

2024-09-03T14:27

2024-09-03T14:37

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узбекистан

самарканд

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ТАШКЕНТ, 3 авг — РИА Новости. Суд в Узбекистане приговорил жителя Самарканда к трем годам ограничения свободы за призывы в социальных сетях к восстановлению СССР, сообщает местное интернет-издание kun.uz. По данным издания со ссылкой на приговор суда, мужчина был участником группы "Узбекская ССР/СССР" в мессенджере Telegram, а также YouTube-канала "Просвещение". Там он размещал видео- и аудиоматериалы о необходимости восстановления СССР. "Его приговорили к трем годам ограничения свободы, запретили менять место жительства, покидать территорию Самаркандской области, а также пользоваться средствами связи и интернетом без согласия надзорного органа", — говорится в материале на сайте kun.uz.Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя", уточняет kun.uz. Максимальный срок наказание по данной статье — до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240430/oskorblenie-1943146424.html

ссср

узбекистан

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ссср, узбекистан, самарканд, telegram, просвещение