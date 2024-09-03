Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор
Мужчина, пытавшийся с моря напасть на военных в Крыму, получил 20 лет колонии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам Александра Любаса, пытавшегося с моря напасть на российских военных в Крыму, а также заснять установку флага Украины, и упавшего с гидроцикла после обнаружения, сообщил журналистам представитель суда.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сказал он.
По данным суда, в марте 2022 года Любас вступил в Киевской области Украины в подразделение спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины. В июле-октябре 2023 года он прошел обучение по ведению рукопашного боя и обращению с огнестрельным оружием. После этого он вступил в группу, планировавшую теракт - "высадку на территории Черноморского района Крыма, проведение фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ".
Для этого, по данным следствия, 4 октября 2023 года Любас вместе с другими членам группы с оружием на гидроциклах и катере незаконно пересекли госграницу РФ и последовали в направлении береговой линии, чтобы высадиться в Крыму, однако их обнаружили сотрудники погрануправления. Нападавшие начали резко маневрировать на гидроциклах и скрылись с места происшествия. Любас, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду и был задержан.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном ношении оружия, контрабанде и незаконном пересечении госграницы РФ.
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