Рейтинг@Mail.ru
Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/prigovor-1970161535.html
Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор
Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор - РИА Новости, 03.09.2024
Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам Александра Любаса, пытавшегося с моря напасть на российских военных в Крыму, а также заснять установку флага... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:49
2024-09-03T09:49
украина
россия
киевская область
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам Александра Любаса, пытавшегося с моря напасть на российских военных в Крыму, а также заснять установку флага Украины, и упавшего с гидроцикла после обнаружения, сообщил журналистам представитель суда. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сказал он. По данным суда, в марте 2022 года Любас вступил в Киевской области Украины в подразделение спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины. В июле-октябре 2023 года он прошел обучение по ведению рукопашного боя и обращению с огнестрельным оружием. После этого он вступил в группу, планировавшую теракт - "высадку на территории Черноморского района Крыма, проведение фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ". Для этого, по данным следствия, 4 октября 2023 года Любас вместе с другими членам группы с оружием на гидроциклах и катере незаконно пересекли госграницу РФ и последовали в направлении береговой линии, чтобы высадиться в Крыму, однако их обнаружили сотрудники погрануправления. Нападавшие начали резко маневрировать на гидроциклах и скрылись с места происшествия. Любас, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду и был задержан. Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном ношении оружия, контрабанде и незаконном пересечении госграницы РФ.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20240724/zaderzhanie-1961681714.html
украина
россия
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киевская область, вооруженные силы рф, происшествия
Украина, Россия, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор

Мужчина, пытавшийся с моря напасть на военных в Крыму, получил 20 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам Александра Любаса, пытавшегося с моря напасть на российских военных в Крыму, а также заснять установку флага Украины, и упавшего с гидроцикла после обнаружения, сообщил журналистам представитель суда.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сказал он.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
4 июля, 13:19
По данным суда, в марте 2022 года Любас вступил в Киевской области Украины в подразделение спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины. В июле-октябре 2023 года он прошел обучение по ведению рукопашного боя и обращению с огнестрельным оружием. После этого он вступил в группу, планировавшую теракт - "высадку на территории Черноморского района Крыма, проведение фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ".
Для этого, по данным следствия, 4 октября 2023 года Любас вместе с другими членам группы с оружием на гидроциклах и катере незаконно пересекли госграницу РФ и последовали в направлении береговой линии, чтобы высадиться в Крыму, однако их обнаружили сотрудники погрануправления. Нападавшие начали резко маневрировать на гидроциклах и скрылись с места происшествия. Любас, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду и был задержан.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном ношении оружия, контрабанде и незаконном пересечении госграницы РФ.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж
24 июля, 13:01
 
УкраинаРоссияКиевская областьВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала