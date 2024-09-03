https://ria.ru/20240903/prigovor-1970161535.html

Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор

Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор - РИА Новости, 03.09.2024

Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам Александра Любаса, пытавшегося с моря напасть на российских военных в Крыму, а также заснять установку флага... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:49

2024-09-03T09:49

2024-09-03T09:49

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россия

киевская область

вооруженные силы рф

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам Александра Любаса, пытавшегося с моря напасть на российских военных в Крыму, а также заснять установку флага Украины, и упавшего с гидроцикла после обнаружения, сообщил журналистам представитель суда. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сказал он. По данным суда, в марте 2022 года Любас вступил в Киевской области Украины в подразделение спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины. В июле-октябре 2023 года он прошел обучение по ведению рукопашного боя и обращению с огнестрельным оружием. После этого он вступил в группу, планировавшую теракт - "высадку на территории Черноморского района Крыма, проведение фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ". Для этого, по данным следствия, 4 октября 2023 года Любас вместе с другими членам группы с оружием на гидроциклах и катере незаконно пересекли госграницу РФ и последовали в направлении береговой линии, чтобы высадиться в Крыму, однако их обнаружили сотрудники погрануправления. Нападавшие начали резко маневрировать на гидроциклах и скрылись с места происшествия. Любас, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду и был задержан. Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном ношении оружия, контрабанде и незаконном пересечении госграницы РФ.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, киевская область, вооруженные силы рф, происшествия