https://ria.ru/20240903/pridnestrove-1970282559.html

В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии

В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии - РИА Новости, 03.09.2024

В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии

Приднестровью стоит ожидать новые формы давления от Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:20

2024-09-03T15:20

2024-09-03T15:26

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ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Приднестровью стоит ожидать новые формы давления от Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что Кишинев намерен в ближайшее время ускорить процесс реинтеграции Приднестровья, добиваясь сближения сторон на социальном, экономическом и политическом уровнях. "Что касается "ускорения реинтеграции", то как Кишинев может этого добиваться, кроме усиления давления? Им кажется, что Приднестровье в кольце, поэтому можно не стесняться и даже не выполнять ранее достигнутые договоренности. Националистическая суть прорумынских политиков Молдовы не изменилась, а, значит, нужно ждать новые формы давления на Приднестровье. В этих условиях Приднестровью и России потребуются скоординированные действия по минимизации всех этих рисков и угроз", - сказал Сафонов. Депутат также полагает, что президент Молдавии Майя Санду до выборов 20 октября будет всячески уклоняться от возможных встреч с главами Приднестровья и Гагаузии Вадимом Красносельским и Евгенией Гуцул. По его словам, глава молдавского государства не знает, как вести диалог с оппонентами, нацеленными на равноправную дискуссию, и не получает на это одобрение от западных и румынских политиков, которые контролируют обстановку в Молдавии. "Если такой равноправный диалог и возникнет, то потребуется достигать компромиссы, брать на себя какие-то юридические обязательства, закреплять их документально. Но как понять в процессе диалога, одобрят ли это западники и румыны? Возможно, поэтому глава Республики Молдова под несерьёзными предлогами уходит от личных встреч с лидерами Приднестровья и Гагаузии", - отметил Сафонов. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957358270.html

https://ria.ru/20240618/moldavia-1953739416.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, вадим красносельский, евгения гуцул, обсе