Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 03.09.2024 (обновлено: 15:26 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/pridnestrove-1970282559.html
В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии
В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии - РИА Новости, 03.09.2024
В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии
Приднестровью стоит ожидать новые формы давления от Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:20
2024-09-03T15:26
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
вадим красносельский
евгения гуцул
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Приднестровью стоит ожидать новые формы давления от Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что Кишинев намерен в ближайшее время ускорить процесс реинтеграции Приднестровья, добиваясь сближения сторон на социальном, экономическом и политическом уровнях. "Что касается "ускорения реинтеграции", то как Кишинев может этого добиваться, кроме усиления давления? Им кажется, что Приднестровье в кольце, поэтому можно не стесняться и даже не выполнять ранее достигнутые договоренности. Националистическая суть прорумынских политиков Молдовы не изменилась, а, значит, нужно ждать новые формы давления на Приднестровье. В этих условиях Приднестровью и России потребуются скоординированные действия по минимизации всех этих рисков и угроз", - сказал Сафонов. Депутат также полагает, что президент Молдавии Майя Санду до выборов 20 октября будет всячески уклоняться от возможных встреч с главами Приднестровья и Гагаузии Вадимом Красносельским и Евгенией Гуцул. По его словам, глава молдавского государства не знает, как вести диалог с оппонентами, нацеленными на равноправную дискуссию, и не получает на это одобрение от западных и румынских политиков, которые контролируют обстановку в Молдавии. "Если такой равноправный диалог и возникнет, то потребуется достигать компромиссы, брать на себя какие-то юридические обязательства, закреплять их документально. Но как понять в процессе диалога, одобрят ли это западники и румыны? Возможно, поэтому глава Республики Молдова под несерьёзными предлогами уходит от личных встреч с лидерами Приднестровья и Гагаузии", - отметил Сафонов. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957358270.html
https://ria.ru/20240618/moldavia-1953739416.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_81604b1f2fc971b521fb623a9041d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, вадим красносельский, евгения гуцул, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Вадим Красносельский, Евгения Гуцул, ОБСЕ
В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии

Политолог: Приднестровью стоит ожидать новые формы давления от Молдавии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Приднестровью стоит ожидать новые формы давления от Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что Кишинев намерен в ближайшее время ускорить процесс реинтеграции Приднестровья, добиваясь сближения сторон на социальном, экономическом и политическом уровнях.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Кишеневе предложили принять закон о люстрации для Приднестровья
4 июля, 13:28
«
"Что касается "ускорения реинтеграции", то как Кишинев может этого добиваться, кроме усиления давления? Им кажется, что Приднестровье в кольце, поэтому можно не стесняться и даже не выполнять ранее достигнутые договоренности. Националистическая суть прорумынских политиков Молдовы не изменилась, а, значит, нужно ждать новые формы давления на Приднестровье. В этих условиях Приднестровью и России потребуются скоординированные действия по минимизации всех этих рисков и угроз", - сказал Сафонов.
Депутат также полагает, что президент Молдавии Майя Санду до выборов 20 октября будет всячески уклоняться от возможных встреч с главами Приднестровья и Гагаузии Вадимом Красносельским и Евгенией Гуцул. По его словам, глава молдавского государства не знает, как вести диалог с оппонентами, нацеленными на равноправную дискуссию, и не получает на это одобрение от западных и румынских политиков, которые контролируют обстановку в Молдавии.
«
"Если такой равноправный диалог и возникнет, то потребуется достигать компромиссы, брать на себя какие-то юридические обязательства, закреплять их документально. Но как понять в процессе диалога, одобрят ли это западники и румыны? Возможно, поэтому глава Республики Молдова под несерьёзными предлогами уходит от личных встреч с лидерами Приднестровья и Гагаузии", - отметил Сафонов.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии, заявили в Приднестровье
18 июня, 16:48
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуВадим КрасносельскийЕвгения ГуцулОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала