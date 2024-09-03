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Гендиректор электросетевой компании в Приангарье скрылся от следствия

Гендиректор электросетевой компании в Приангарье скрылся от следствия - РИА Новости, 03.09.2024

Гендиректор электросетевой компании в Приангарье скрылся от следствия

В Иркутской области генеральному директору электросетевой компании предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, он скрылся от следствия РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:17

2024-09-03T09:17

2024-09-03T09:17

происшествия

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. В Иркутской области генеральному директору электросетевой компании предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, он скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В Приангарье по материалам регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Иркутской электросетевой компании. "Фигурант скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый и ряд неустановленных на данный момент лиц за вознаграждение заключали с жителями Иркутской области договоры технологического присоединения к электрическим сетям. При этом они знали, что не будут исполнять данные обязательства. Также фигурант и его сообщники для извлечения выгоды создали неравные условия между потребителями электроэнергии, отдавая преимущество в подключении коммерческим организациям, занимающимся добычей криптовалюты. В настоящее время ущерб, нанесенный действиями должностного лица не установлен. Предварительно он оценивается в миллион рублей.

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происшествия, россия, иркутская область