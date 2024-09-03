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На Кубани до 6 сентября объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.09.2024
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14:42 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/preduprezhdenie-1970269865.html
На Кубани до 6 сентября объявили штормовое предупреждение
На Кубани до 6 сентября объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.09.2024
На Кубани до 6 сентября объявили штормовое предупреждение
Формирование смерчей над морем от Анапы до поселка Магри прогнозируется до 6 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:42
2024-09-03T14:42
сочи
экология в россии
россия
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Формирование смерчей над морем от Анапы до поселка Магри прогнозируется до 6 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС информировали о ливнях, сопровождаемых грозой и сильным ветром на Кубани до среды. "Штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей в Краснодарском крае. Сегодня 03.09.2024 г., в период 14.00-16.00 и до конца суток 03.09.2024 г., а также в течение суток 04.09 – 06.09.2024 г. на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении краевого МЧС. Также с 4 по 6 сентября прогнозируются смерчи над акваторией Сочи на участке от поселка Магри до Веселого в Адлерском районе. По данным сочинских властей, в эти дни на курорте пройдут ливни, сопровождаемые грозами, сейчас коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, обстановку с непогодой контролирует оперативный штаб. Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник днем в Сочи ясно, без осадков, ветра нет, в море отсутствует шторм, на курорте начался бархатный сезон. Застав смерч, необходимо плотно закрыть двери, окна, балконную дверь или другие вентиляционные отверстия в помещении, предупреждают спасатели. Также нужно отключить газ, электроприборы, взять необходимые вещи и укрыться в подвале, находясь в частном домовладении.
https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html
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сочи, экология в россии, россия
Сочи, Экология в России, Россия
На Кубани до 6 сентября объявили штормовое предупреждение

На Кубани до 6 сентября ввели штормовое предупреждение из-за смерчей над морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России
Города России - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Формирование смерчей над морем от Анапы до поселка Магри прогнозируется до 6 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в региональном главке МЧС информировали о ливнях, сопровождаемых грозой и сильным ветром на Кубани до среды.
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"Штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей в Краснодарском крае. Сегодня 03.09.2024 г., в период 14.00-16.00 и до конца суток 03.09.2024 г., а также в течение суток 04.09 – 06.09.2024 г. на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении краевого МЧС.
Также с 4 по 6 сентября прогнозируются смерчи над акваторией Сочи на участке от поселка Магри до Веселого в Адлерском районе. По данным сочинских властей, в эти дни на курорте пройдут ливни, сопровождаемые грозами, сейчас коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, обстановку с непогодой контролирует оперативный штаб.
Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник днем в Сочи ясно, без осадков, ветра нет, в море отсутствует шторм, на курорте начался бархатный сезон.
Застав смерч, необходимо плотно закрыть двери, окна, балконную дверь или другие вентиляционные отверстия в помещении, предупреждают спасатели. Также нужно отключить газ, электроприборы, взять необходимые вещи и укрыться в подвале, находясь в частном домовладении.
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