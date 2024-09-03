Рейтинг@Mail.ru
Правительство Испании назначит нового главу центрального банка - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/pravitelstvo-1970344839.html
Правительство Испании назначит нового главу центрального банка
Правительство Испании назначит нового главу центрального банка - РИА Новости, 03.09.2024
Правительство Испании назначит нового главу центрального банка
Правительство Испании назначит министра цифровой трансформации Хосе Луиса Эскриву новым главой центрального банка королевства вместо Пабло Эрнандеса де Коса,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:47
2024-09-03T18:47
испания
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727146959_0:151:3090:1889_1920x0_80_0_0_adf31f36c3305da67966a5c7bb01df7f.jpg
МАДРИД, 3 сен - РИА Новости. Правительство Испании назначит министра цифровой трансформации Хосе Луиса Эскриву новым главой центрального банка королевства вместо Пабло Эрнандеса де Коса, сообщило во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По информации издания, несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны правительства, имя Эскривы будет представлено завтра в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента) в качестве кандидата, предложенного от правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), членом которой он является. В июле ИСРП предложило главной оппозиционной правой Народной партии (ПП) кандидатуру нынешнего министра цифровой трансформации. Это предложение было отвергнуто ПП. Несмотря на то, что назначение нового управляющего банка Испании не должно утверждаться Советом министров, обычно это решение согласовывается между ИСРП и ПП. По негласным правилам, правящая партия назначает главу банка, а оппозиционная партия предлагает кандидатуру его заместителя. Эскрива имеет опыт работы в банке Испании, где он занимал должности заместителя руководителя департамента монетарных и финансовых исследований и начальника отдела монетарных исследований. Он также был президентом Сети независимых фискальных учреждений ЕС и главой Независимого управления фискальной ответственности (AIReF). Однако его отношения с банком Испании были не всегда гладкими. В прошлом Эскрива критиковал исследования банка по вопросам устойчивости системы государственных пенсий, называя их недостаточно сложными и не приносящими новых данных.
https://ria.ru/20171021/1507279731.html
https://ria.ru/20240903/premer-1970181798.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727146959_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_d0899c1e8cd5862374cf3a2505a5728f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания, евросоюз
Испания, Евросоюз
Правительство Испании назначит нового главу центрального банка

Europa Press: правительство Испании назначит министра цифровой трансформации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкМадрид
Мадрид - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Мадрид . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 3 сен - РИА Новости. Правительство Испании назначит министра цифровой трансформации Хосе Луиса Эскриву новым главой центрального банка королевства вместо Пабло Эрнандеса де Коса, сообщило во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники.
По информации издания, несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны правительства, имя Эскривы будет представлено завтра в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента) в качестве кандидата, предложенного от правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), членом которой он является.
Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 21.10.2017
От разрыва проиграют все. Экономика испано-каталонского развода
21 октября 2017, 08:00
В июле ИСРП предложило главной оппозиционной правой Народной партии (ПП) кандидатуру нынешнего министра цифровой трансформации. Это предложение было отвергнуто ПП. Несмотря на то, что назначение нового управляющего банка Испании не должно утверждаться Советом министров, обычно это решение согласовывается между ИСРП и ПП. По негласным правилам, правящая партия назначает главу банка, а оппозиционная партия предлагает кандидатуру его заместителя.
Эскрива имеет опыт работы в банке Испании, где он занимал должности заместителя руководителя департамента монетарных и финансовых исследований и начальника отдела монетарных исследований. Он также был президентом Сети независимых фискальных учреждений ЕС и главой Независимого управления фискальной ответственности (AIReF).
Однако его отношения с банком Испании были не всегда гладкими. В прошлом Эскрива критиковал исследования банка по вопросам устойчивости системы государственных пенсий, называя их недостаточно сложными и не приносящими новых данных.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом
Вчера, 10:53
 
ИспанияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала