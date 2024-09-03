https://ria.ru/20240903/pravitelstvo-1970344839.html

Правительство Испании назначит нового главу центрального банка

Правительство Испании назначит нового главу центрального банка - РИА Новости, 03.09.2024

Правительство Испании назначит нового главу центрального банка

Правительство Испании назначит министра цифровой трансформации Хосе Луиса Эскриву новым главой центрального банка королевства вместо Пабло Эрнандеса де Коса,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:47

2024-09-03T18:47

2024-09-03T18:47

испания

евросоюз

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МАДРИД, 3 сен - РИА Новости. Правительство Испании назначит министра цифровой трансформации Хосе Луиса Эскриву новым главой центрального банка королевства вместо Пабло Эрнандеса де Коса, сообщило во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По информации издания, несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны правительства, имя Эскривы будет представлено завтра в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента) в качестве кандидата, предложенного от правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), членом которой он является. В июле ИСРП предложило главной оппозиционной правой Народной партии (ПП) кандидатуру нынешнего министра цифровой трансформации. Это предложение было отвергнуто ПП. Несмотря на то, что назначение нового управляющего банка Испании не должно утверждаться Советом министров, обычно это решение согласовывается между ИСРП и ПП. По негласным правилам, правящая партия назначает главу банка, а оппозиционная партия предлагает кандидатуру его заместителя. Эскрива имеет опыт работы в банке Испании, где он занимал должности заместителя руководителя департамента монетарных и финансовых исследований и начальника отдела монетарных исследований. Он также был президентом Сети независимых фискальных учреждений ЕС и главой Независимого управления фискальной ответственности (AIReF). Однако его отношения с банком Испании были не всегда гладкими. В прошлом Эскрива критиковал исследования банка по вопросам устойчивости системы государственных пенсий, называя их недостаточно сложными и не приносящими новых данных.

https://ria.ru/20171021/1507279731.html

https://ria.ru/20240903/premer-1970181798.html

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испания, евросоюз