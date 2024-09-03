https://ria.ru/20240903/pozhary-1970150187.html

В России за сутки потушили 24 природных пожара

В России за сутки потушили 24 природных пожара - РИА Новости, 03.09.2024

В России за сутки потушили 24 природных пожара

Лесопожарные службы России за минувшие сутки потушили 24 природных пожара на площади 2 897 гектаров в 13 регионах страны, сообщает во вторник Авиалесоохрана. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:10

2024-09-03T09:10

2024-09-03T09:10

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы России за минувшие сутки потушили 24 природных пожара на площади 2 897 гектаров в 13 регионах страны, сообщает во вторник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.09.2024 в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 24 лесных пожара на площади 2 897 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. К полуночи 3 сентября на территории РФ было 62 лесных пожара на площади 200 031 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 20 пожаров на 95 076 гектарах.

https://ria.ru/20240309/pozhar-1932027011.html

россия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии