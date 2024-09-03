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В России за сутки потушили 24 природных пожара - РИА Новости, 03.09.2024
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09:10 03.09.2024
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В России за сутки потушили 24 природных пожара
В России за сутки потушили 24 природных пожара - РИА Новости, 03.09.2024
В России за сутки потушили 24 природных пожара
Лесопожарные службы России за минувшие сутки потушили 24 природных пожара на площади 2 897 гектаров в 13 регионах страны, сообщает во вторник Авиалесоохрана. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:10
2024-09-03T09:10
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы России за минувшие сутки потушили 24 природных пожара на площади 2 897 гектаров в 13 регионах страны, сообщает во вторник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.09.2024 в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 24 лесных пожара на площади 2 897 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. К полуночи 3 сентября на территории РФ было 62 лесных пожара на площади 200 031 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 20 пожаров на 95 076 гектарах.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 24 природных пожара

В России за сутки потушили 24 природных пожара на площади 2897 гектаров

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы России за минувшие сутки потушили 24 природных пожара на площади 2 897 гектаров в 13 регионах страны, сообщает во вторник Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.09.2024 в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 24 лесных пожара на площади 2 897 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
К полуночи 3 сентября на территории РФ было 62 лесных пожара на площади 200 031 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 20 пожаров на 95 076 гектарах.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в России
 
 
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