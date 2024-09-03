https://ria.ru/20240903/pozhar-1970117892.html

При пожаре в доме в Ставрополе погибли два человека, шестеро пострадали

При пожаре в доме в Ставрополе погибли два человека, шестеро пострадали - РИА Новости, 03.09.2024

При пожаре в доме в Ставрополе погибли два человека, шестеро пострадали

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть, в том числе три ребенка, пострадали при пожаре в пятиэтажке в Ставрополе, эвакуированы 112... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:14

2024-09-03T03:14

2024-09-03T03:17

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ставропольский край

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть, в том числе три ребенка, пострадали при пожаре в пятиэтажке в Ставрополе, эвакуированы 112 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю."В ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от ЕДДС г.Ставрополь поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Ставрополь, ул Гражданская, 1 "Б". На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, происходит горение в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Эвакуировано 112 человек, из них 9 детей, спасено 11 человек. В результате пожара пострадали 6 человек (из них трое дети), погибли два человека (взрослые)", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались 37 человек от РСЧС, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек, 9 единиц техники.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099644.html

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ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ставропольский край, россия