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При пожаре в доме в Ставрополе погибли два человека, шестеро пострадали
При пожаре в доме в Ставрополе погибли два человека, шестеро пострадали - РИА Новости, 03.09.2024
При пожаре в доме в Ставрополе погибли два человека, шестеро пострадали
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть, в том числе три ребенка, пострадали при пожаре в пятиэтажке в Ставрополе, эвакуированы 112... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:14
2024-09-03T03:14
2024-09-03T03:17
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть, в том числе три ребенка, пострадали при пожаре в пятиэтажке в Ставрополе, эвакуированы 112 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю."В ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от ЕДДС г.Ставрополь поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Ставрополь, ул Гражданская, 1 "Б". На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, происходит горение в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Эвакуировано 112 человек, из них 9 детей, спасено 11 человек. В результате пожара пострадали 6 человек (из них трое дети), погибли два человека (взрослые)", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались 37 человек от РСЧС, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек, 9 единиц техники.
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ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ставропольский край, россия
Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ставропольский край, Россия
При пожаре в доме в Ставрополе погибли два человека, шестеро пострадали
При пожаре в пятиэтажке в Ставрополе погибли два человека, шестеро пострадали