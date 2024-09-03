https://ria.ru/20240903/pozdravlenie-1970356293.html

Кобзев поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе

Кобзев поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе - РИА Новости, 03.09.2024

Кобзев поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам, что для него является честью присутствовать на торжествах в честь победы советско-монгольских... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:04

2024-09-03T20:04

2024-09-03T20:04

иркутская область

монголия

иркутская область

георгий жуков

владимир путин

игорь кобзев

улан-батор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796124817_0:148:3143:1916_1920x0_80_0_0_9fea264c443c3b0409f21e40fd2873f3.jpg

ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам, что для него является честью присутствовать на торжествах в честь победы советско-монгольских войск над японской армией на Халхин-Голе и поздравить с юбилейной датой жителей Монголии. Игорь Кобзев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Они проходят в Монголии. Глава региона вошёл в состав делегации, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин. Участники торжественных мероприятий, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложили цветы к Мемориальному комплексу им. Г.К. Жукова в Улан-Баторе. В 2023 году Иркутская область взяла шефство над мемориалом и организовала его реконструкцию. Также при поддержке Иркутской области в Улан-Баторе обновили Дом-музей легендарного военачальника. "На Халхин-Голе советско-монгольские войска под командованием Георгия Жукова 85 лет назад окружили и разгромили японскую армию. Это позволило сохранить суверенитет и территориальную целостность Монголии. Для меня честь присутствовать на торжествах в честь этой победы. Я поздравляю с праздничной датой жителей Монголии", - сказал Кобзев. От отметил, что Монголия - добрый сосед и стратегический партнер Иркутской области. В первом полугодии 2024 года объём внешнеторгового оборота Иркутской области и Монголии составил боле 44 миллионов долларов, это выше аналогичного периода прошлого года на 25%. По итогам 2023 года в рамках бизнес-миссий Иркутской области и Монголии, в которых приняли участие более 40 компаний, заключено 23 экспортных контракта. Они предусматривают поставку продуктов питания, кондитерских изделий, масложировой продукции, модульно-панельных деревянных домокомплектов, комплектующих для промышленного оборудования, услуги в сфере туризма. В 2024 году уже состоялось две бизнес-миссии, подписано пять экспортных контрактов. В октябре планируется провести ещё одну бизнес-миссию иркутских компаний в Монголию. В настоящее время в Монголии работает VI Международная молодежная экспедиция "Память сильнее времени", которая стартовала из Иркутска. Её по пути на Халхин-Гол проводят встречи с жителями, молодёжью, военнослужащими, рассказывают о событиях 1939 года. Также они инициируют архивно-изыскательские работы. Участники проекта примут участие в захоронении с воинскими почестями останков военнослужащих Красной Армии, обнаруженных на Халхин-Голе поисковым отрядом "Верность".

https://ria.ru/20240903/peregovory-1970173920.html

https://ria.ru/20240903/putin-1970342558.html

монголия

иркутская область

улан-батор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

монголия, иркутская область, георгий жуков, владимир путин, игорь кобзев, улан-батор