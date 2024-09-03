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Кобзев поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе - РИА Новости, 03.09.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
20:04 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/pozdravlenie-1970356293.html
Кобзев поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе
Кобзев поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе - РИА Новости, 03.09.2024
Кобзев поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам, что для него является честью присутствовать на торжествах в честь победы советско-монгольских... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:04
2024-09-03T20:04
иркутская область
монголия
иркутская область
георгий жуков
владимир путин
игорь кобзев
улан-батор
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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам, что для него является честью присутствовать на торжествах в честь победы советско-монгольских войск над японской армией на Халхин-Голе и поздравить с юбилейной датой жителей Монголии. Игорь Кобзев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Они проходят в Монголии. Глава региона вошёл в состав делегации, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин. Участники торжественных мероприятий, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложили цветы к Мемориальному комплексу им. Г.К. Жукова в Улан-Баторе. В 2023 году Иркутская область взяла шефство над мемориалом и организовала его реконструкцию. Также при поддержке Иркутской области в Улан-Баторе обновили Дом-музей легендарного военачальника. "На Халхин-Голе советско-монгольские войска под командованием Георгия Жукова 85 лет назад окружили и разгромили японскую армию. Это позволило сохранить суверенитет и территориальную целостность Монголии. Для меня честь присутствовать на торжествах в честь этой победы. Я поздравляю с праздничной датой жителей Монголии", - сказал Кобзев. От отметил, что Монголия - добрый сосед и стратегический партнер Иркутской области. В первом полугодии 2024 года объём внешнеторгового оборота Иркутской области и Монголии составил боле 44 миллионов долларов, это выше аналогичного периода прошлого года на 25%. По итогам 2023 года в рамках бизнес-миссий Иркутской области и Монголии, в которых приняли участие более 40 компаний, заключено 23 экспортных контракта. Они предусматривают поставку продуктов питания, кондитерских изделий, масложировой продукции, модульно-панельных деревянных домокомплектов, комплектующих для промышленного оборудования, услуги в сфере туризма. В 2024 году уже состоялось две бизнес-миссии, подписано пять экспортных контрактов. В октябре планируется провести ещё одну бизнес-миссию иркутских компаний в Монголию. В настоящее время в Монголии работает VI Международная молодежная экспедиция "Память сильнее времени", которая стартовала из Иркутска. Её по пути на Халхин-Гол проводят встречи с жителями, молодёжью, военнослужащими, рассказывают о событиях 1939 года. Также они инициируют архивно-изыскательские работы. Участники проекта примут участие в захоронении с воинскими почестями останков военнослужащих Красной Армии, обнаруженных на Халхин-Голе поисковым отрядом "Верность".
https://ria.ru/20240903/peregovory-1970173920.html
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монголия, иркутская область, георгий жуков, владимир путин, игорь кобзев, улан-батор
Иркутская область, Монголия, Иркутская область, Георгий Жуков, Владимир Путин, Игорь Кобзев, Улан-Батор
Кобзев поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе

Глава Приангарья поздравил жителей Монголии с 85-летием победы на Халхин-Голе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам, что для него является честью присутствовать на торжествах в честь победы советско-монгольских войск над японской армией на Халхин-Голе и поздравить с юбилейной датой жителей Монголии.
Игорь Кобзев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Они проходят в Монголии. Глава региона вошёл в состав делегации, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе
Вчера, 10:29
Участники торжественных мероприятий, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложили цветы к Мемориальному комплексу им. Г.К. Жукова в Улан-Баторе. В 2023 году Иркутская область взяла шефство над мемориалом и организовала его реконструкцию. Также при поддержке Иркутской области в Улан-Баторе обновили Дом-музей легендарного военачальника.
"На Халхин-Голе советско-монгольские войска под командованием Георгия Жукова 85 лет назад окружили и разгромили японскую армию. Это позволило сохранить суверенитет и территориальную целостность Монголии. Для меня честь присутствовать на торжествах в честь этой победы. Я поздравляю с праздничной датой жителей Монголии", - сказал Кобзев.
От отметил, что Монголия - добрый сосед и стратегический партнер Иркутской области. В первом полугодии 2024 года объём внешнеторгового оборота Иркутской области и Монголии составил боле 44 миллионов долларов, это выше аналогичного периода прошлого года на 25%. По итогам 2023 года в рамках бизнес-миссий Иркутской области и Монголии, в которых приняли участие более 40 компаний, заключено 23 экспортных контракта. Они предусматривают поставку продуктов питания, кондитерских изделий, масложировой продукции, модульно-панельных деревянных домокомплектов, комплектующих для промышленного оборудования, услуги в сфере туризма. В 2024 году уже состоялось две бизнес-миссии, подписано пять экспортных контрактов. В октябре планируется провести ещё одну бизнес-миссию иркутских компаний в Монголию.
В настоящее время в Монголии работает VI Международная молодежная экспедиция "Память сильнее времени", которая стартовала из Иркутска. Её по пути на Халхин-Гол проводят встречи с жителями, молодёжью, военнослужащими, рассказывают о событиях 1939 года. Также они инициируют архивно-изыскательские работы. Участники проекта примут участие в захоронении с воинскими почестями останков военнослужащих Красной Армии, обнаруженных на Халхин-Голе поисковым отрядом "Верность".
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин и президент Монголии стоя слушали песню "День Победы"
Вчера, 18:35
 
Иркутская областьМонголияИркутская областьГеоргий ЖуковВладимир ПутинИгорь КобзевУлан-Батор
 
 
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